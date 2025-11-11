  1. página de inicio
¿Acaso ochenta judíos se convirtieron al islam debido a la luminosidad del manto de la Señora Fátima (La paz sea con ella)?

12 noviembre 2025 - 00:18
fuente: islamquest
Un informe relata que el manto de la Señora Fátima (La paz sea con ella), que había sido dejado en prenda a un judío, emanó luz durante la noche. Esta luz provocó que ochenta judíos, al presenciar este milagro, abrazaran la fe islámica.

A veces, un simple trozo de tela, si está hecho de luz, puede iluminar corazones que han estado en tinieblas durante años. Y a veces, una pequeña señal se convierte en el camino para que decenas de corazones anhelantes encuentren la fe.

Pregunta:

¿Es confiable la narración que habla de la conversión al islam de ochenta judíos debido a la luminosidad del manto de la Señora Fátima, que estaba en casa de uno de ellos como prenda?

Respuesta:

Existen informes que indican que la Señora Fátima (La paz sea con ella), además de su luminosidad espiritual, a veces poseía una luminosidad aparente y milagrosa que era visible para algunas personas. [1]

Según uno de estos informes, el Imam Ali (La paz sea con él) pidió prestada una cantidad de cebada (para hacer pan) a un judío. [2] Este le pidió al Imam que dejara algo como garantía del préstamo. Ali entregó entonces el manto de Fátima, que estaba hecho de lana. El judío llevó el manto a su casa y lo dejó en una habitación.

Durante la noche, su esposa entró en esa habitación para realizar una tarea y vio una luz que iluminaba la estancia. Inmediatamente (por miedo o asombro) salió de la habitación e informó a su esposo de lo que había visto. El judío, que había olvidado que el manto de Fátima  (La paz sea con ella) estaba en esa habitación, entró rápidamente y con sorpresa, y comprobó que la luz provenía del manto de Fátima que Ali (La paz sea con él) había dejado en su poder como prenda.

El judío y su esposa salieron de la casa y cada uno fue hacia sus familiares para informarles sobre este milagro. Como resultado de este evento, ochenta de ellos se inclinaron hacia el islam y abrazaron la fe.

En las fuentes disponibles, este suceso fue reportado inicialmente en los libros "Al-Jara'ij wa al-Jara'ih" [3] y "Ath-Thaqib fi al-Manaqib" [4], ambos compilados en el siglo VI de la hégira. Otras fuentes posteriores también han narrado este evento refiriéndose a estos dos libros. [5]

Con respecto a la confiabilidad de este informe, debe decirse que los informes históricos en la mayoría de los libros carecen de una cadena de transmisión continua o incluso discontinua. Por supuesto, esto no significa que el informe sea incorrecto, sino que su aceptación depende de la confianza en los autores de los libros y de su coherencia con otros eventos.

Este informe, aunque no es una narración mutawátir (de transmisión masiva), no es algo que sea inaceptable según los criterios racionales y religiosos, porque el Sagrado Corán también se refiere a este tipo de milagros por parte de los profetas.

Notas al pie:

[1]. "La visibilidad de la luz del cuerpo de la Señora Fátima para la gente", 72270; "La razón del título de Az-Zahra para la Señora Fátima", 124157.

[2]. "La solicitud de ayuda financiera del Imam Ali a una persona judía", 91960.

[3]. Qutb al-Din Rawandi, Sa'id bin Abdullah, Al-Jara'ij wa al-Jara'ih, vol. 2, págs. 537-538, Qom, Institución del Imam Mahdi, primera edición, 1409 H.

[4]. Ibn Hamza al-Tusi, Muhammad bin Ali, Ath-Thaqib fi al-Manaqib, investigado y revisado por Nabil Rida Alwan, págs. 301-302, Qom, Al-Ansariyan, tercera edición, 1419 H.

[5]. Maylisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, vol. 43, pág. 30, Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, segunda edición, 1403 H.

Fuente: Islam Quest

