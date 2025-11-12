Diosdado Cabello acusa a sectores opositores de promover invasión y bloqueo contra Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, 11 de noviembre de 2025. Durante la rueda de prensa del lunes, 10 de noviembre de 2025, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció que sectores de la oposición han solicitado abiertamente una intervención militar extranjera y el endurecimiento de bloqueos económicos contra el país, lo que calificó como una traición directa al pueblo venezolano.

Cabello afirmó que “el imperialismo ha encontrado unos vendepatria en este país que le dicen: ‘invadan Venezuela, maten a todo el que tengan que matar’, y ‘yo le garantizo que le entrego los recursos naturales’”, señalando que estos actores internos estarían ofreciendo los bienes estratégicos de la nación a cambio de una acción violenta de cambio de régimen.

Puntos clave de su intervención:

Rechazo a negociaciones sin reconocimiento constitucional: Cabello reiteró que “la única negociación es que respeten esta Constitución”, subrayando que Nicolás Maduro fue electo legítimamente y que no se aceptará ningún acuerdo que desconozca ese mandato.

Denuncia de agresión internacional con apoyo interno: Según el dirigente, el asedio internacional contra Venezuela responde a su riqueza natural, y algunos sectores opositores estarían colaborando con potencias extranjeras para justificar sanciones, bloqueos y posibles invasiones.

Crítica al trato a migrantes venezolanos: Cabello también condenó la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, acusando a la oposición de haber engañado a los migrantes con falsas promesas de protección, mientras ahora enfrentan represión y deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas declaraciones se enmarcan en una estrategia discursiva del PSUV que busca consolidar la narrativa de defensa nacional frente a lo que consideran una ofensiva imperialista con complicidad interna. Cabello insistió en que “el pueblo venezolano está alzado contra lo que le quieren imponer” y que la soberanía no está en negociación.