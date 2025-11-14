Tribunal Popular sobre Palestina en Barcelona: acusaciones de genocidio y ecocidio contra Israel y EE.UU.

BARCELONA, ESPAÑA [9 de noviembre] – El Frente Popular Internacional (IPF), la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos (ILPS) y la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria (PCFS) convocan el Tribunal Popular Internacional (IPT) por Palestina los días 22 y 23 de noviembre de 2025, denominado «El derecho a resistir: el pueblo palestino contra la ocupación sionista y el Gobierno de los Estados Unidos».

Como un tribunal popular, el IPT funciona como una plataforma político-jurídica paralela. Aunque sus veredictos no son legalmente vinculantes, su objetivo es establecer un récord histórico de los crímenes cometidos contra el pueblo Palestino, movilizar la solidaridad internacional y ejercer presión moral y política sobre los gobiernos e instituciones internacionales cómplices. Un panel de jurados, abogados internacionales y testigos palestinos del genocidio presentará pruebas de crímenes de guerra, genocidio, hambruna forzada y ecocidio con la destrucción sistemática del medio ambiente en Gaza y los territorios Palestinos ocupados, y emitirá un fallo formal que se presentará a instituciones internacionales y a los gobiernos.

«Nuestro tribunal reclamará el poder de juicio a aquellos que han utilizado el derecho internacional como arma para proteger a los perpetradores. No nos quedaremos callados. Y no esperaremos que los tribunales, que nunca hacen justicia a los oprimidos, la hagan», declaró la activista palestina Razan Zuayter, del Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza.

El IPT prestará especial atención al cargo de ecocidio: la destrucción grave y deliberada de ecosistemas junto con el genocidio, mediante la supervisión del uso del hambre forzada, los bloqueos alimentarios y la destrucción sistemática de los sistemas alimentarios vitales para la vida de los palestinos y su regreso a su tierra. «Esto es una guerra. Es una guerra inhumana y cobarde», afirmó Víctor Garcés, de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, señalando la impactante cifra de más de 74 000 palestinos asesinados desde octubre de 2023, entre ellos 21 000 niños.

El Tribunal nombra explícitamente al Gobierno de los Estados Unidos como coacusado, citando su ayuda militar, su apoyo diplomático y su complicidad directa como elementos indispensables para mantener el asedio de Gaza. Además, reivindicará el derecho a la resistencia que tiene el pueblo palestino, consagrado en el derecho internacional humanitario, especialmente como pueblo ocupado.

Los organizadores enfatizan que el Tribunal tiene tanto que ver con movilizar el apoyo masivo como con presentar pruebas, enmarcando la lucha palestina como interconectada con las luchas globales contra la militarización y la represión.

Sobre el Tribunal Popular Internacional para Palestina:

El Tribunal Popular Internacional (TPI) para Palestina es una iniciativa del movimiento popular organizada por la Liga Internacional de Luchas de los Pueblos (International League of Peoples’ Struggle), el Frente Popular Internacional (International Peoples Front) y la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, con la cooperación de colaboradores, entre los que se incluyen la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (International Association of Democratic Lawyers) y el Centro de Estudios de la Tierra de Palestina (Palestinian Land Study Center), entre otros.

Más información sobre el tribunal: https://internationalsolidarity.org/tribunal/

Para entrevistas con portavoces del Tribunal Popular Internacional o preguntas sobre el TPI, envíe un correo electrónico a: palestineiptmedia@gmail.com