EE.UU. escala agresión contra Venezuela con Operación Lanza del Sur: Maduro moviliza 200.000 en defensa soberana

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Pete Hegseth anunció la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur, para combatir "narcoterrorismo", días tras la llegada del USS Gerald R. Ford –portaaviones nuclear con 4.500 tripulantes y 70 aviones– al mayor despliegue en el Caribe desde 1994, con 11 buques, submarinos y aeronaves como F-35 y B-52. Desde septiembre, destruyeron 20 embarcaciones causando 75-80 muertos, vinculados al Tren de Aragua y Cartel de los Soles; el Pentágono evalúa objetivos terrestres, aunque Trump niega ataques militares directos.

Nicolás Maduro ordenó comandos de defensa y 200.000 efectivos –123.000 tropas, 220.000 milicianos– con misiles Igla-S, Pantsir-S1 y Buk-M2E; Vladimir Padrino López activa maniobras contra "amenazas imperialistas", y Diosdado Cabello advierte "guerra prolongada". Caracas tilda de "irresponsables" ejercicios EE.UU.-Trinidad y Tobago a 10 km de su costa (16-21 noviembre), convocando vigilias pacíficas contra "barcos imperialistas".