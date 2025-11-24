B’Tselem denuncia que Israel ha matado a más de 1.000 palestinos en Cisjordania desde octubre de 2023 y acusa al régimen de “limpieza étnica”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La organización israelí B’Tselem reveló que, desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas de ocupación han asesinado a 982 palestinos —entre ellos más de 200 menores— en Cisjordania, mientras que otros 21 palestinos fueron asesinados por colonos sionistas, sin que ninguno de estos crímenes haya sido investigado ni castigado.

Yuli Novak, directora ejecutiva de B’Tselem, advirtió que “la situación en Cisjordania empeora día a día y solo irá a peor, porque no existe ningún mecanismo interno ni externo que frene a Israel ni detenga su continua política de limpieza étnica”, y exigió a la comunidad internacional poner fin a la impunidad del régimen sionista y exigir responsabilidades por los crímenes contra el pueblo palestino.

Según datos de la organización Yesh Din, el 94 % de las investigaciones policiales abiertas entre 2005 y 2024 por violencia de colonos terminaron sin acusación alguna, y solo el 3 % derivó en condenas. Desde octubre de 2023, el Ejército israelí ha aplicado una política deliberada de disparos sin restricciones, ataques con drones contra campamentos de refugiados y armamento masivo de miles de colonos, todo ello en paralelo a la devastación de Gaza.