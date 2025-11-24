Israel en máxima alerta tras asesinato de comandante de Hezbolá

“El ejército ha decidido elevar el nivel de alerta del sistema de defensa aérea en el norte” de las tierras ocupadas, ha anunciado este lunes la radio del ente militar israelí.

El domingo, Israel apuntó contra apartamentos residenciales en el suburbio de Dahiya, al sur de Beirut (capital libanesa), asesinando al menos a cinco personas, incluido el alto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Haytham Ali al-Tabtabai, y cuatro combatientes de la resistencia. Otros 28 libaneses resultaron heridos.

Según los medios israelíes, el ejército sionista se está preparando para diversas respuestas posibles por parte del Eje de Resistencia, incluidos ataques contra blancos israelíes fuera de los territorios ocupados u operaciones desde otros frentes, como Yemen.

La fuerza aérea israelí ha elevado su nivel de alerta y reforzado las defensas aéreas en el norte ante un posible lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá, estima el diario hebreo The Times of Israel.

Desde el pasado noviembre de 2024, tras la entrada en vigor de la tregua entre Hezbolá e Israel, Tel Aviv ha violado más de 7300 veces el alto el fuego pactado entre las dos partes.

En octubre de 2023, estallaron enfrentamientos fronterizos entre Hezbolá y el ejército israelí, los cuales se transformaron en septiembre de 2024 en una guerra abierta que asesinó a más de 4000 personas y provocó destrucción significativa en varias regiones libanesas.