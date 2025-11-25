Hezbolá advierte que Israel “debe preocuparse” por respuesta tras ataque

“Cualquier concesión y aceptación de las órdenes de EE.UU. e Israel no dará ningún resultado. No nos rendiremos y nunca permitiremos que el Líbano caiga bajo dominio o control extranjero”, ha señalado este lunes el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, el sheij Ali Damush.

Además, ha advertido que “los sionistas están preocupados por una potencial respuesta de Hezbolá, y deben estar preocupados, ya que han cometido los mayores crímenes contra la Resistencia y contra el Líbano”.

Damush ha hecho estas declaraciones durante la procesión fúnebre del alto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), Haytham Ali al-Tabatabai, asesinado el domingo en un ataque del régimen de Israel contra apartamentos residenciales en el suburbio de Dahiya.

La agresión del domingo, que condujo al martirio de Haytham Ali al-Tabatabai, se produjo en un contexto de continuas violaciones israelíes en diversas regiones del Líbano desde el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024.

Según ha asegurado Damush, la Resistencia nunca retrocede y ningún enemigo será capaz de quebrar su voluntad. “El objetivo del enemigo es romper nuestra resistencia y determinación, pero estos objetivos nunca se harán realidad”, ha subrayado.

De hecho, ha recalcado que el asesinato de los comandantes de la Resistencia no puede cambiar su voluntad, resaltando que “el enemigo sionista debe saber que es él quien debe preocuparse”.

Damush ha descrito a Haytham Ali al-Tabatabai como un comandante que pasó más de 35 años no solo en la primera línea de la lucha y la resistencia, sino que “siempre estuvo presente en el campo de batalla y se enfrentó al enemigo sionista”.

Ha resaltado también que Al-Tabatabai no solo participó en las guerras de 2000 y 2006, sino que, hasta el momento de su martirio, seguía desempeñando un papel en el diseño y la planificación de las operaciones de la Resistencia.

Damush ha dejado en claro que la Resistencia “nunca abandonará la defensa de su patria (el Líbano)”.“Permaneceremos junto a nuestros mártires y, defendiendo la soberanía del Líbano, nos enfrentaremos con firmeza a Israel y a los enemigos del país. Este es nuestro camino y nada podrá quebrar nuestra voluntad”, ha concluido.