  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. América Latina

Venezuela

PSUV convoca movilización nacional con la bandera de ocho estrellas y la espada de Bolívar contra el imperialismo

25 noviembre 2025 - 14:43
Código de noticia: 1754067
fuente: Abna24
PSUV convoca movilización nacional con la bandera de ocho estrellas y la espada de Bolívar contra el imperialismo

Diosdado Cabello anunció desde La Carlota una gran jornada de movilización simultánea en todo el país para reafirmar la soberanía y la identidad bolivariana frente a las agresiones externas.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció este lunes desde La Carlota una gran movilización nacional con actos simultáneos en cada estado, organizados mediante videoconferencias para garantizar la coordinación.

Los ejes simbólicos de la convocatoria serán la bandera tricolor de ocho estrellas y la espada del Libertador Simón Bolívar, que serán portadas como emblemas de unidad y resistencia ante el imperialismo.

Cabello subrayó que estas acciones buscan reafirmar la identidad bolivariana frente a las presiones externas y consolidar el respaldo popular al gobierno revolucionario.

La rueda de prensa sirvió también para dar lineamientos claros a las estructuras regionales del partido, insistiendo en la disciplina, la organización comunal y la movilización masiva como respuesta a la escalada agresiva de Estados Unidos.

En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó la designación del inexistente “Cartel de los Soles” como organización terrorista, calificándola de nueva maniobra de guerra psicológica contra la Revolución Bolivariana.

El PSUV reafirma que la organización popular de base y la resistencia activa prolongada son la verdadera fuerza del pueblo venezolano frente a las amenazas imperialistas.


Fotos: Ivan Pernia.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha