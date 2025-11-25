PSUV convoca movilización nacional con la bandera de ocho estrellas y la espada de Bolívar contra el imperialismo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció este lunes desde La Carlota una gran movilización nacional con actos simultáneos en cada estado, organizados mediante videoconferencias para garantizar la coordinación.

Los ejes simbólicos de la convocatoria serán la bandera tricolor de ocho estrellas y la espada del Libertador Simón Bolívar, que serán portadas como emblemas de unidad y resistencia ante el imperialismo.

Cabello subrayó que estas acciones buscan reafirmar la identidad bolivariana frente a las presiones externas y consolidar el respaldo popular al gobierno revolucionario.

La rueda de prensa sirvió también para dar lineamientos claros a las estructuras regionales del partido, insistiendo en la disciplina, la organización comunal y la movilización masiva como respuesta a la escalada agresiva de Estados Unidos.

En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó la designación del inexistente “Cartel de los Soles” como organización terrorista, calificándola de nueva maniobra de guerra psicológica contra la Revolución Bolivariana.

El PSUV reafirma que la organización popular de base y la resistencia activa prolongada son la verdadera fuerza del pueblo venezolano frente a las amenazas imperialistas.





Fotos: Ivan Pernia.