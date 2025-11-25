Marcha en Beirut denuncia los continuos ataques israelíes y reafirma el apoyo a la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una gran marcha popular tuvo lugar este lunes en Beirut para protestar contra la continua agresión israelí contra Líbano, con los participantes reafirmando el derecho a la resistencia y rechazando toda forma de normalización. Iniciada en la calle Hamra, la manifestación expresó la indignación por los incesantes ataques «israelíes», la detención de prisioneros libaneses y lo que los manifestantes calificaron como persistente injerencia estadounidense en los asuntos internos del Líbano.

Los manifestantes denunciaron las violaciones diarias «israelíes», entre ellas el asesinato de civiles y la destrucción de poblaciones a lo largo de la frontera. Uno de los lemas más destacados proclamaba: «Ninguna confesión está a salvo de la agresión israelí», mientras otros enfatizaban la unidad, como «Todos ganamos cuando nos unimos frente a la agresión israelí». Los organizadores insistieron en que un fuerte respaldo popular es crucial para reforzar la posición oficial del Líbano en este período delicado.

El prisionero libanés liberado Georges Abdallah se dirigió a la multitud, llamando a una amplia participación en la movilización popular, especialmente tras los recientes ataques «israelíes» contra Haret Hreik, en el suburbio sur de Beirut, y anteriormente en Ain al-Hilweh. Elogió a la Resistencia Islámica como núcleo defensor de la soberanía nacional y describió al comandante mártir Haitham al-Tabatabai como un pilar de la identidad libanesa.

En respuesta a los últimos ataques, Abdallah subrayó que enfrentar la normalización constituye un elemento fundamental de la resistencia. «Nuestro pueblo derrotará la normalización a pesar de todas las presiones», afirmó, señalando que la resistencia sigue representando las aspiraciones del pueblo árabe. Concluyó que la resistencia armada permanece como el principal escudo de la soberanía libanesa, llamando al apoyo nacional unificado y añadiendo: «No hay excusa para nadie».