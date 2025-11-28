«La belicosidad de EEUU ha llegado hoy a América Latina»

En un discurso emitido por televisión, el Líder de la Revolución Islámica repasó la actualidad internacional y, en especial, lo ocurrido en la guerra de los Doce Días desatada en junio pasado contra Irán por el régimen sionista en colaboración con Estados Unidos, considerando que, en esa contienda, «el pueblo de Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin duda alguna».

«En la guerra de los Doce Días, Estados Unidos y el régimen sionista vinieron, cometieron fechorías, recibieron una paliza y se volvieron con las manos vacías. No alcanzaron ninguno de sus objetivos», dijo el ayatolá Jameneí en su intervención ante las cámaras.

Su eminencia resaltó la importancia de la derrota sionista en junio subrayando que, «según se dice, el régimen sionista había hecho planes y preparativos durante veinte años para esa guerra» en Irán, y esos veinte años de planificación de una guerra en la que ellos instigarían a la población iraní para que esta se rebelase y luchara contra la República Islámica quedaron en agua de borrajas, ya que «las cosas salieron al revés y fracasaron».

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes reconoció, por otra parte, que Irán sufrió daños en la guerra de junio: «No cabe duda de ello, y esa es la naturaleza de la guerra». Sin embargo, señaló, «la República Islámica de Irán demostró que es un centro de voluntad y de poder, y que es capaz de tomar decisiones y resistir con poderío». Los daños materiales infligidos a Estados Unidos y el régimen sionista fueron, de hecho, mucho mayores que los sufridos por Irán, observó.

Estados Unidos en particular salió gravemente perjudicado, de acuerdo con la valoración del ayatolá Jameneí. «Utilizó sus últimas y más avanzadas armas en el ataque y la defensa, usó sus submarinos y sus aviones de combate, y aun así no logró lo que quería», subrayó.

Su eminencia comentó igualmente el belicismo de Estados Unidos en distintos lugares del mundo, en particular en Gaza con su respaldo a los atroces crímenes del régimen sionista. En la catástrofe desatada por los sionistas en Gaza, que a juicio del Líder de la Revolución Islámica «constituye hoy una de las más graves tragedias de la historia de nuestra región», el régimen sionista «quedó severamente deshonrado y cubierto de descrédito, y Estados Unidos se colocó al lado de ese régimen inicuo, compartiendo su infamia y deshonra».

«La gente del mundo sabe que, de no ser por Estados Unidos, el régimen sionista no tendría la capacidad de cometer tales atrocidades en Gaza», recalcó su eminencia.

A consecuencia de dichas atrocidades, dijo el ayatolá Jameneí, el jefe del gobierno sionista es hoy «la más odiada entre todas las personas del mundo», mientras el propio régimen es «la organización o banda gobernante más odiada» del planeta, además de que ese odio «se ha contagiado también a Estados Unidos» por la complicidad de Washington en los crímenes sionistas en Palestina.

Las injerencias de Estados Unidos en distintos puntos del mundo, dijo el Líder de la Revolución Islámica, son uno de los factores que aíslan a Estados Unidos en el mundo cada vez más, «y por más que ahora los presidentes de algunos países lo adulen, entre los pueblos eso hace que Estados Unidos sea más odiado cada día», advirtió.

Allá donde Estados Unidos se ha entrometido, observó el ayatolá Jameneí, «o bien hay belicismo, o genocidio, o devastación y poblaciones desplazadas». Esos son, remachó, los resultados de las intervenciones exteriores estadounidenses.

Refiriéndose al caso de Ucrania, el Líder de la Revolución Islámica dijo que fue Washington quien desató la devastadora guerra aún en curso, sin lograr sin embargo su objetivo. El actual presidente estadounidense, recordó, «decía que resolvería el asunto en tres días, y un año después está imponiendo un plan por la fuerza a ese país al que ellos mismos llevaron a la guerra».

«Los ataques del régimen sionista al Líbano, su ocupación de Siria, sus crímenes en Cisjordania y Gaza, todo ello cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que se ha vuelto por ello verdaderamente odiado», añadió.

En relación con Irán, el Líder de la Revolución Islámica señaló que se están difundiendo rumores inventados, según los cuales el gobierno de Irán habría enviado un mensaje a Estados Unidos a través de un tercer país. «Es pura mentira; ciertamente no hubo tal cosa», dijo su eminencia, desmintiendo así las habladurías.

«Los estadounidenses traicionan incluso a sus propios amigos. A aquellos que están entre sus amigos, los traicionan también», alertó el ayatolá Jameneí.