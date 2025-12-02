Maduro resiste amenazas de Trump y jura lealtad a la revolución venezolana en Caracas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una transmisión en cadena nacional de radio y televisión, el presidente venezolano Nicolás Maduro se dirigió este lunes a una multitudinaria concentración en las cercanías del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, para reafirmar su compromiso inquebrantable con la revolución bolivariana.

Maduro, enérgico y sonriente tras unos días de ausencia que alimentaron especulaciones sobre su destino político, declaró: “No nos podrán sacar jamás, bajo ninguna circunstancia, del camino de la revolución”. Calificó las últimas semanas como “22 semanas de terrorismo psicológico” orquestado por Washington, que no ha logrado doblegar la unidad nacional.

Durante el acto en la avenida Urdaneta, Maduro juramentó a los Comandos de Comunidad Bolivarianos de Base Integrales, una nueva estructura organizativa para desplegar la militancia en todo el territorio venezolano, con énfasis en la defensa nacional cuadra por cuadra.

El mandatario anunció la creación de un nuevo buró político plenipotenciario, integrado por 12 dirigentes de confianza como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Cilia Flores, para conducir las fuerzas sociales y políticas frente a las amenazas imperiales.

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que Donald Trump convocó para esta tarde una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional en la Oficina Oval, con la presencia de figuras clave como el secretario de Defensa Pete Hegseth, el general Dan Caine y el secretario de Estado Marco Rubio, para discutir la crisis venezolana.

Trump admitió haber mantenido una conversación telefónica con Maduro, en un contexto de crecientes tensiones: desde septiembre, EE.UU. ha realizado ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico en el Caribe, y recientemente anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, junto a un despliegue militar en la región.

Caracas denuncia estas acciones como agresiones ilegales destinadas a un cambio de régimen y el control de recursos como el petróleo, gas y oro. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió que Venezuela defenderá su soberanía “al costo que sea”, mientras el pueblo responde con movilizaciones y ejercicios defensivos que fortalecen la capacidad integral del país.