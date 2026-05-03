Irán: Secuestro de activistas de flotilla a Gaza evidencia terrorismo israelí

El comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianas de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Esmail Qaani, ha indicado este sábado que la interceptación y el secuestro de los activistas de la Flotilla Global Sumud, que se dirigían a Gaza, por parte de “criminales sionistas” constituyen un acto de “terrorismo internacional”.

Qaani ha aseverado que los esfuerzos de los activistas por levantar el bloqueo impuesto al pueblo oprimido de Gaza y rescatar a los niños y mujeres palestinos de las garras de los sionistas representan la escalada de la lucha de los pueblos del mundo contra los sionistas, los asesinos de niños.

Además, recalcó que “los crímenes cobardes cometidos por los sionistas” harán que la voluntad de los pueblos libres de todo el mundo se refuerce aún más para romper el bloqueo al pueblo oprimido de Gaza.

El general Qaani hizo estas declaraciones después de que las fuerzas israelíes atacaran e interceptaran 22 de las 58 embarcaciones del convoy de ayuda humanitaria en aguas internacionales frente a la costa de Grecia a última hora del miércoles.

La Flotilla Global Sumud declaró que 180 activistas fueron secuestrados, y 35 resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, en el ataque del régimen israelí contra los barcos que navegaban por aguas internacionales del mar Mediterráneo hacia la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y romper el bloqueo.

Se trató de una captura armada de civiles en aguas internacionales, seguida de golpes, humillaciones, privación deliberada de agua y comida, aislamiento coercitivo y denuncias directas de tortura.

Actualmente, dos de los participantes, Saif Abukeshek (de nacionalidad española y sueca y origen palestino) y Thiago Ávila (de nacionalidad brasileña), se encuentran detenidos ilegalmente en Israel.

La organización y el centro jurídico Adalah aseguran que el brasileño Thiago Ávila y el sueco-español Saif Abukeshek han sido sometidos a torturas y malos tratos tras su captura el pasado miércoles en aguas próximas a la isla griega de Creta y su traslado a la cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza.

Los buques forman parte de una segunda flotilla de Global Sumud que en los últimos meses ha intentado romper el bloqueo israelí transportando ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza. Zarparon del puerto español de Barcelona el 12 de abril.

Las embarcaciones fueron incautadas frente a la península del Peloponeso, en Grecia, a cientos de kilómetros de Gaza.

Esta es la segunda iniciativa de flotilla, tras el experimento de septiembre de 2025 que terminó con un ataque similar y la detención de cientos de activistas internacionales.