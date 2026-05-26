Irán advierte que no dejará sin respuesta “acción hostil” de EEUU tras violar la tregua

La Cancillería iraní señaló que el “ejército terrorista” de Estados Unidos, en continuidad con sus acciones ilegales desde el anuncio de la tregua, incluidos múltiples casos de pirateo marítimo contra buques comerciales iraníes, cometió en las últimas 48 horas una violación grave de la tregua en la región de Hormozgan.

El comunicado subrayó que estos actos agresivos, ocurridos en paralelo al proceso diplomático en curso con mediación de Pakistán, evidencian la "mala fe y el incumplimiento de compromisos" del gobierno estadounidense, y reivindicó el enfoque de principio de Irán basado en la "desconfianza profunda" hacia la naturaleza criminal de Estados Unidos.

Irán consideró a Washington como responsable de todas las consecuencias de estas violaciones del alto el fuego y del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, y afirmó que no dejará sin respuesta ninguna fechoría ni permitirá la menor duda en defensa de la nación iraní.