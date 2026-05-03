Análisis de la afirmación de Trump sobre la falta de necesidad de aprobación del Congreso para un posible ataque a Irán después de 60 días

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Donald Trump, al alegar que no necesita el permiso del Congreso para continuar las acciones militares contra Irán, ha puesto una vez más bajo la lupa los debates jurídicos y políticos sobre los límites de los poderes de guerra del presidente en este país.

Trump ha planteado esta postura mientras el plazo de 60 días de la ley conocida como la "Resolución de Poderes de Guerra" de Estados Unidos (aprobada en 1973 durante la Guerra de Vietnam) ha expirado.

Él, al rechazar la necesidad de obtener la autorización del Congreso para continuar las operaciones militares, afirmó que los presidentes anteriores también han eludido esta ley en repetidas ocasiones y, en la práctica, no se han adherido a ella.

¿Qué dice exactamente la Ley de Poderes de Guerra?

Según la Ley de Poderes de Guerra, el presidente de Estados Unidos está obligado, en caso de iniciar un conflicto militar, a poner fin a las operaciones o recibir la autorización de los legisladores a más tardar 60 días después de informar al Congreso. El gobierno de Trump también informó al Congreso sobre los ataques contra Irán el 28 de febrero de 2026, por lo que el fin de este plazo se ha convertido en un tema clave en la reciente disputa.

Sin embargo, Trump y el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, han alegado que con el establecimiento de un alto el fuego entre Washington y Teherán, la cuenta de este plazo se ha detenido; una interpretación que ha enfrentado la oposición de algunos juristas, ya que en el texto de la ley no se hace mención a la detención del tiempo en condiciones de alto el fuego.

Opinión de un experto en derecho y profesor universitario estadounidense

Los expertos legales han considerado que esta interpretación es objeto de controversia. David Schultz, profesor de ciencias políticas y estudios jurídicos en la Universidad de Hamline (una universidad en el estado de Minnesota, EE. UU.), enfatizó al respecto que el hecho de que presidentes anteriores hayan ignorado la ley no significa necesariamente que la acción de Trump sea legal.

Él afirma que si el presidente de Estados Unidos continúa la guerra sin el apoyo o el permiso del Congreso, esta acción va en contra de la preocupación de los fundadores de Estados Unidos; porque ellos no querían que todo el poder se concentrara en manos del presidente (el poder ejecutivo).

Antecedentes de elusión de esta ley por presidentes anteriores

Al mismo tiempo, los informes indican que algunos presidentes anteriores de Estados Unidos también han eludido esta ley o han presentado interpretaciones diferentes de la misma. Por ejemplo, Bill Clinton en 1999 continuó las operaciones militares en Kosovo sin la autorización del Congreso, y Barack Obama en 2011 consideró que las operaciones en Libia estaban fuera de la definición de "conflicto militar".

Por el contrario, otros presidentes, a pesar de las dudas legales, han recibido la autorización del Congreso; entre ellos George H. W. Bush para la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 y George W. Bush para las guerras de Afganistán e Irak.

Los expertos de Estados Unidos creen que la disputa legal sobre los poderes de guerra del presidente podría convertirse en un desafío constitucional serio en Estados Unidos; especialmente si el gobierno de este país continúa los conflictos militares sin la autorización del Congreso, un tema que aumentará las complejidades de la crisis existente.