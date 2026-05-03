Un superpetrolero iraní burla el bloqueo de EE. UU.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el superpetrolero «HUGE», que transporta más de 1.9 millones de barriles de petróleo crudo con un valor aproximado de 220 millones de dólares, ha logrado burlar con éxito el bloqueo del ejército terrorista de Estados Unidos y alcanzar la región del Lejano Oriente.

Esta embarcación fue avistada hace más de una semana frente a las costas de Sri Lanka. Actualmente, el navío se encuentra atravesando el estrecho de Lombok en Indonesia en dirección al archipiélago de Riau.