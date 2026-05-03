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Un superpetrolero iraní burla el bloqueo de EE. UU.

3 mayo 2026 - 11:17
Código de noticia: 1809193
fuente: Abna24
Un superpetrolero iraní burla el bloqueo de EE. UU.

Un petrolero iraní ha logrado burlar el bloqueo del ejército terrorista de Estados Unidos.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el superpetrolero «HUGE», que transporta más de 1.9 millones de barriles de petróleo crudo con un valor aproximado de 220 millones de dólares, ha logrado burlar con éxito el bloqueo del ejército terrorista de Estados Unidos y alcanzar la región del Lejano Oriente.

Esta embarcación fue avistada hace más de una semana frente a las costas de Sri Lanka. Actualmente, el navío se encuentra atravesando el estrecho de Lombok en Indonesia en dirección al archipiélago de Riau.

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