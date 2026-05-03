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La relatora especial de la ONU advierte sobre la “israelización de Europa”

3 mayo 2026 - 13:05
Código de noticia: 1809231
fuente: irna
La relatora especial de la ONU advierte sobre la “israelización de Europa”

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió en una reunión en Atenas sobre la “israelización de Europa” y criticó la continua cooperación de algunos países europeos con Tel Aviv.

En una ceremonia en Atenas, capital de Grecia, en solidaridad con el sufrimiento y la resistencia de los palestinos, Francesca Albanese enfatizó que el régimen de Israel está acusado ante los dos grandes tribunales internacionales del mundo —la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)— de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, informó IRNA el domingo.

Basándose en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, expresó: “Mientras no cese completa e incondicionalmente la ocupación de Palestina por parte de [el régimen de] Israel —lo que constituye una violación del derecho internacional, de las sentencias de los tribunales internacionales y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU—, los estados miembros de la ONU no deben ayudar ni asistir a Israel de ninguna manera”.

“Los países europeos, en lugar de cortar relaciones con este [régimen], han continuado comerciando para apoyarlo, armarlo, venderle armas y comprarle herramientas de espionaje; algo que ha llevado a la intensificación del control de seguridad en sus sociedades, al arresto de activistas y a la represión de las libertades fundamentales. Esto es precisamente la israelización de nuestras sociedades”, señaló Albanese.

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