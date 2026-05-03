La relatora especial de la ONU advierte sobre la “israelización de Europa”

En una ceremonia en Atenas, capital de Grecia, en solidaridad con el sufrimiento y la resistencia de los palestinos, Francesca Albanese enfatizó que el régimen de Israel está acusado ante los dos grandes tribunales internacionales del mundo —la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)— de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, informó IRNA el domingo.

Basándose en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, expresó: “Mientras no cese completa e incondicionalmente la ocupación de Palestina por parte de [el régimen de] Israel —lo que constituye una violación del derecho internacional, de las sentencias de los tribunales internacionales y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU—, los estados miembros de la ONU no deben ayudar ni asistir a Israel de ninguna manera”.

“Los países europeos, en lugar de cortar relaciones con este [régimen], han continuado comerciando para apoyarlo, armarlo, venderle armas y comprarle herramientas de espionaje; algo que ha llevado a la intensificación del control de seguridad en sus sociedades, al arresto de activistas y a la represión de las libertades fundamentales. Esto es precisamente la israelización de nuestras sociedades”, señaló Albanese.