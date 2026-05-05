  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Vídeo

Causas de las agresiones del enemigo frente a la autoridad del CGRI desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución

5 mayo 2026 - 16:34
Código de noticia: 1810273
fuente: Abna24
Causas de las agresiones del enemigo frente a la autoridad del CGRI desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución

En el marco de la «guerra de narrativas», el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), como uno de los pilares principales de la autoridad y la seguridad del país, ha sido constantemente el blanco de agresiones mediáticas y políticas de los enemigos; agresiones que, desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución, tienen su raíz en el papel estratégico de esta institución en la preservación de la independencia, la disuasión y el avance de los objetivos de la Revolución Islámica.

Descargar 29 MB

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha