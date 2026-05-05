Causas de las agresiones del enemigo frente a la autoridad del CGRI desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución

Código de noticia: 1810273 fuente: Abna24

En el marco de la «guerra de narrativas», el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), como uno de los pilares principales de la autoridad y la seguridad del país, ha sido constantemente el blanco de agresiones mediáticas y políticas de los enemigos; agresiones que, desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución, tienen su raíz en el papel estratégico de esta institución en la preservación de la independencia, la disuasión y el avance de los objetivos de la Revolución Islámica.