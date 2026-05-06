Irán: Si el enemigo sigue intimidando, lo derrotaremos de manera humillante

Las fuerzas armadas de Irán siguen siendo fuertes y están completamente preparadas para infligir una “derrota humillante” a los adversarios que intenten intimidar, en caso de que Estados Unidos utilice las posibles negociaciones con Teherán como una tapadera para nuevas agresiones, ha afirmado este miércoles el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

El vocero castrense ha advertido a Estados Unidos e Israel sobre cualquier error de cálculo al poner a prueba la fuerza militar iraní, señalando que tales provocaciones inevitablemente terminarían en fracaso.

Los enemigos de la República Islámica, ha asegurado el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, fracasaban “cada vez que intentaban medir nuestro poder”.

“Si el enemigo sigue intimidando, lo derrotaremos de manera humillante —y esto ya ha sucedido”, ha avisado el general Shekarchi.

Shekarchi se ha referido a la más reciente retirada de Washington en su llamado “Proyecto Libertad” en el Golfo Pérsico, reiterando que Irán respondería de manera decisiva ante cualquier acción hostil, mientras las fuerzas armadas mantienen una “postura estratégica sólida y superior”.

El lunes, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses intentar romper el control iraní sobre Ormuz y forzar el paso de buques comerciales, lo que escaló aún más las tensiones y dio lugar al disparo de advertencia de Irán a buques estadounidenses. Más tarde, el magnate republicano se retractó de su plan para reabrir el Ormuz tras advertencias de Teherán.

El general Shekarchi, sin embargo, ha advertido que Washington podría intentar utilizar las negociaciones como una herramienta de engaño.

Irán informó el miércoles que una propuesta estadounidense, transmitida a través de la mediación pakistaní, sigue siendo objeto de revisión, y que Teherán trasladará su respuesta a Pakistán una vez finalizado dicho proceso.

Por otro lado, la agencia de noticias Tasnim, citando a una fuente informada, señaló que Teherán aún no ha respondido formalmente a la propuesta, debido a que algunas de sus disposiciones son consideradas inaceptables.