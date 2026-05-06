Islamofobia: Se insta a una investigación federal por delito de odio tras amenaza de bomba contra una mezquita en Carolina del Norte

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una amenaza de bomba contra una mezquita en Carolina del Norte debe ser procesada como delito de odio, según declaró el grupo musulmán de derechos civiles más grande del estado.

La oficina de Carolina del Norte del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR-NC) instó el lunes a las autoridades policiales locales, estatales y federales a investigar la amenaza de bomba reportada como un delito de odio.

En un anuncio publicado en línea, la Islamic Association of Raleigh señaló: “Desafortunadamente, se recibió una amenaza de bomba directamente al 911 dirigida a nuestra mezquita. El Departamento de Policía de Raleigh (RPD) respondió en cuestión de minutos, trabajando en estrecha coordinación con el Equipo de Seguridad de la IAR. Alhamdulillah, el campus ha sido despejado y es seguro reanudar las operaciones normales”.

En un comunicado, el gerente de Participación Comunitaria de CAIR-NC, Al Rieder, afirmó:

“Cualquier amenaza dirigida a una casa de culto resulta profundamente alarmante y debe tratarse con la máxima seriedad. Ante el aumento continuo de la retórica anti-musulmana y los incidentes de odio en todo el país, es esencial que las autoridades policiales investiguen esta amenaza de bomba como un posible delito de odio y tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de la comunidad musulmana local”.

Rieder recordó que el año pasado CAIR-NC colaboró con miembros de la comunidad para cubrir con pintura actos de vandalismo motivados por odio contra una mezquita en ese estado.

Señaló que el mes pasado CAIR-NC condenó la colocación reportada de folletos con imaginería supremacista blanca y neonazi en un parque público de Clayton, Carolina del Norte. A principios de este año, CAIR condenó de manera similar la distribución de propaganda antisemita y neonazi en Charlotte, Carolina del Norte.

CAIR ofrece un folleto titulado “Mejores Prácticas para la Seguridad de Mezquitas y Comunidades” para ayudar a mantener seguros los centros religiosos. Los consejos del folleto son aplicables a todas las casas de culto.

Según el informe de derechos civiles más reciente de CAIR, las quejas por sesgo y discriminación anti-musulmana han seguido aumentando en todo el país, reflejando un patrón persistente de islamofobia que afecta a las comunidades a lo largo y ancho del territorio.

La organización CAIR, con sede en Washington D.C., insta a los miembros de la comunidad que enfrenten incidentes de sesgo o odio a reportarlos a las autoridades policiales y a CAIR.