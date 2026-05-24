Irán traslada su sede para el Mundial de EEUU a México con aval de FIFA

“Durante las reuniones que mantuvimos con directivos de la FIFA y organizadores del Mundial, además de una sesión virtual celebrada en Teherán, solicitamos trasladar el campamento de la selección a México debido a los desafíos para obtener visas estadounidenses”, explicó el sábado el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, Mehdi Tay, en un videomensaje publicado en su cuenta de Telegram.

El dirigente añadió que la solicitud ya fue aprobada y confirmó que la selección nacional iraní, conocida como Team Melli, que tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, se trasladarán a Tijuana, México.

La decisión busca reducir drásticamente el tiempo que la delegación iraní deberá permanecer en territorio estadounidense, ofreciendo una solución práctica a los obstáculos políticos deliberados de las autoridades estadounidenses para emitir visas a jugadores y miembros del cuerpo técnico.

El torneo dará comienzo el 11 de junio, pero según los informes, todavía no se han concedido los visados ​​estadounidenses a los jugadores y al personal iraníes.

Actualmente, la selección iraní se encuentra concentrada en Antalya, Turquía, mientras jugadores y miembros del cuerpo técnico acuden a la embajada estadounidense en Ankara para tramitar sus visas.

La selección iraní enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, luego jugará contra Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos frente a Egipto en Seattle.

El Mundial 2026 ha estado marcado por tensiones geopolíticas tras las agresiones de EE.UU. y el régimen israelí contra Irán a principios de febrero, situación que incrementó las preocupaciones sobre posibles restricciones contra la delegación iraní.

Aunque desde abril rige un frágil alto el fuego, la reciente retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien cuestionó públicamente las garantías de seguridad para la delegación iraní, aumentaron la incertidumbre sobre la participación de Irán en el torneo.

La agresión criminal estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron posteriormente con operaciones con misiles y drones contra objetivos israelíes y activos militares estadounidenses en la región.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia del torneo, con la participación de 48 equipos por primera vez y organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Irán ha nombrado la caravana que se dirige al Mundial en honor a los mártires de Minab, donde más de 160 estudiantes fueron martirizados en la agresión de Estados Unidos e Israel contra el país el 28 de febrero.