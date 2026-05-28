¿Está el régimen sionista buscando asediar la ciudad libanesa de Nabatieh?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Mientras reina un silencio absoluto en el panorama político libanés, el ejército del régimen sionista intenta avanzar desde el eje de la aldea de Zoutar hacia el norte del río Litani para obtener el control de las alturas estratégicas de la región.

Estas alturas le permitirían el control de artillería sobre la ciudad de Nabatieh y, según el régimen sionista, destruir las posiciones de la resistencia en las alturas de "Ali al-Taher".

Según un informe del periódico libanés Al-Akhbar, estos movimientos explican los intensos bombardeos aéreos de los últimos días sobre las aldeas que rodean Nabatieh, incluyendo Mafdoun, al-Duweir, Habouch, Sir al-Gharbiya y Harouf.

En contraste, las declaraciones de Hizbulá indican que el ejército israelí enfrenta una dura batalla en esta zona. Tras la publicación por parte del régimen sionista de una imagen aérea del posicionamiento de sus tanques y vehículos militares en la aldea de Zoutar, al norte del río Litani, la resistencia informó en nueve comunicados militares de ataques contra estos vehículos en Zoutar. Esto significa, o bien la destrucción de las fuerzas que avanzaban o, al menos, la inutilización de su equipamiento.

Avance gradual y selectivo

Desde una perspectiva de campo, el ejército del régimen sionista no avanza varios kilómetros al día; más bien, intenta capturar gradualmente áreas geográficas estratégicas y establecer una cabeza de puente al norte del río Litani para sus fuerzas. Podría luego utilizarla como palanca política en negociaciones con el gobierno libanés o, si decide continuar las operaciones militares, ampliar el alcance de la ocupación terrestre.

Al mismo tiempo, controlar la aldea de Zoutar no significa controlar todas las aldeas detrás de ella. Esta aldea es el punto más cercano entre la frontera palestina ocupada y la zona al norte del río Litani. Como muestra el mapa, los esfuerzos del ejército del régimen sionista en este eje son en forma de lanza, no horizontales. El objetivo de este avance es abrir el camino hacia la ciudad de Nabatieh y sus áreas circundantes, y llegar a la orilla norte del río Litani.

Presión logística sobre el ejército israelí

A cambio, se espera que este avance imponga una mayor presión logística y humana sobre el ejército del régimen sionista, especialmente dada la presencia de armas como drones suicidas que no requieren un enfrentamiento directo ni una línea de visión clara para operar contra las fuerzas israelíes.

La resistencia ha concentrado más sus ataques en vehículos de apoyo logístico, como sistemas de comunicaciones, camiones cisterna de combustible y transportes de tropas, en lugar de tanques más fuertemente blindados. Sin embargo, también se han atacado las pesadas topadoras D9, que desempeñan un papel crucial en la apertura de rutas alternativas para el movimiento de tanques. La resistencia también ha atacado las posiciones de artillería del ejército del régimen sionista, infligiendo un fuerte daño psicológico a los soldados sionistas.

Convertir la superioridad tecnológica en una debilidad

Las evaluaciones de campo indican que la resistencia ha logrado gradualmente convertir la superioridad tecnológica del ejército del régimen sionista en una debilidad, especialmente porque las fuerzas sionistas estacionadas en el sur de Líbano aún no han podido establecer posiciones fortificadas y estables.

En consecuencia, las fuerzas sionistas se ven obligadas a avanzar o retirarse; de lo contrario, se convierten en objetivos estáticos para la resistencia, lo que ha ocurrido en las últimas semanas.

Por ello, la resistencia ha aumentado sus ataques contra las líneas de suministro del régimen sionista, que se alargan a medida que las fuerzas avanzan. La resistencia ha atacado sistemas de comunicaciones, radares de Cúpula de Hierro y equipos de interferencia para drones suicidas, creando puntos ciegos en los sistemas de mando y control y protección del ejército del régimen sionista.

Como resultado operativo de estos ataques, las fuerzas sionistas desplegadas en el campo pierden parte de su cobertura protectora y, en ocasiones, se corta su comunicación con las salas de operaciones de apoyo, lo que dificulta la coordinación, la velocidad de reacción y la gestión del fuego para ellas.

Intento de consolidar un logro militar

En última instancia, el ejército del régimen sionista intenta consolidar un logro militar de campo, porque los días de guerra han demostrado que la superioridad aérea y la creación de algo similar a un cinturón de seguridad no han protegido a las fuerzas del ejército del régimen sionista ni han asegurado la seguridad de los colonos sionistas en los territorios palestinos ocupados del norte.

Este logro deseado implica avanzar al norte del río Litani desde el eje de Zoutar para asediar la ciudad de Nabatieh y dominar las colinas que la rodean. Por otro lado, el ejército del régimen sionista intenta avanzar desde sus áreas controladas en la ciudad de Bint Jbeil hacia la aldea de Hadata para también asediar la localidad de Tibnin.

En este contexto, se recuerda que el régimen sionista había fracasado anteriormente en su avance hacia la ciudad de Tiro desde los ejes de Bayada y Naqoura, una situación que ahora intenta cambiar nuevamente.