España ratifica ‘NO’ a EEUU: no participaremos en ninguna escalada con Irán

En una entrevista con el Financial Times (FT), el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado que España es una “voz líder” en defensa del orden internacional basado en normas, tras las críticas que recibió su país por el rechazo a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

De hecho, Albares ha rechazado las insinuaciones de que España se haya convertido en una excepción en política exterior en Europa.

Al ser preguntado sobre si España participaría en una misión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para asegurar el estrecho de Ormuz en caso de que fracasara un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, el jefe de la Diplomacia española ha remarcado que su país “no participará en ninguna acción que pueda suponer una escalada. Y, sobre todo, creemos que no hay una solución militar para esta crisis”, ha agregado.

Sobre una eventual intervención militar de EE.UU. en Cuba, Albares ha respondido que “no aceptamos la intervención militar en los países de Latinoamérica. Para nosotros, Latinoamérica va mucho más allá de la política exterior de España. Son países con los que tenemos lazos de hermandad. No los consideramos países extranjeros”.

Albares insiste en que España se mantiene fiel a sus principios internacionalistas mientras otros olvidan los suyos.

A su juicio, la ruptura fundamental en el orden mundial se da entre una visión basada en el derecho internacional, la soberanía estatal y la Carta de las Naciones Unidas, por un lado, y la “ley de la selva”, por otro, es decir, “el caos, la violencia y la guerra como sustituto de la política exterior”.

“Esa es la verdadera elección”, ha afirmado Albares.

Desde que comenzó los ataques estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, el Gobierno de España ha mantenido una postura de rechazo a la agresión estadounidense-israelí contra Irán, oponiéndose a involucrar a España en el conflicto.

Madrid denuncia la guerra unilateral de Estados Unidos contra Irán y advierte a Donald Trump que no pueden utilizar bases aéreas españolas para una guerra contra Irán.

De hecho, las tensiones entre Madrid y Washington han aumentado después de que España prohibiera el acceso de aeronaves militares estadounidenses a sus bases aéreas por su oposición a una guerra contra Irán. En respuesta, Estados Unidos amenazó con sanciones comerciales contra España, la retirada de tropas y la suspensión de su pertenencia a la OTAN.