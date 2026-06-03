Petro acusa a Trump de intervenir en la contienda electoral colombiana

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, ha escrito este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de red social X.

Al mismo tiempo, Petro ha evocado la lucha de “toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de [Simón] Bolívar y [Antonio] Nariño” por la libertad y la soberanía.

“Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, ha añadido.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó al candidato presidencial colombiano de la ultraderecha Abelardo De la Espriella, por su “victoria decisiva” en la primera vuelta de las elecciones y le otorgó su “apoyo total y completo”.

Las elecciones presidenciales de Colombia han polarizado completamente al electorado, luego de que De la Espriella, con el 43,4 % de los votos, y el izquierdista Iván Cepeda, con el 40,9 %, pasaran a la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 21 de junio.