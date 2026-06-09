Solidaridad con Irán, Palestina y los pueblos de la Resistencia en la Universidad de las Artes de Venezuela
9 junio 2026 - 14:08
Código de noticia: 1824836
fuente: Abna24
Durante una concentración en apoyo a Palestina y a las naciones sometidas a agresiones, se destacó el papel de la República Islámica de Irán como símbolo de resistencia, dignidad y firmeza frente a la hegemonía, mientras los participantes expresaron su reconocimiento por el respaldo brindado por Irán a los pueblos independientes.
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