Solidaridad con Irán, Palestina y los pueblos de la Resistencia en la Universidad de las Artes de Venezuela

Código de noticia: 1824836 fuente: Abna24

Durante una concentración en apoyo a Palestina y a las naciones sometidas a agresiones, se destacó el papel de la República Islámica de Irán como símbolo de resistencia, dignidad y firmeza frente a la hegemonía, mientras los participantes expresaron su reconocimiento por el respaldo brindado por Irán a los pueblos independientes.