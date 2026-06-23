Hezbolá: Israel no debe permanecer en Líbano bajo ninguna justificación

“No puede quedar bajo ocupación ni un solo centímetro del territorio libanés bajo ninguna justificación (…) Deben cesar las agresiones terrestres, marítimas y aéreas; el Ejército debe desplegarse, los prisioneros deben ser liberados, los habitantes deben regresar a sus aldeas y debe iniciarse la reconstrucción”, ha afirmado el secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, durante un discurso televisado pronunciado este martes.

Al insistir en la necesidad de la retirada del ejército israelí del territorio libanés, Qasem ha indicado que esta debe llevarse a cabo conforme a un calendario establecido y subrayó que Israel no tiene otra opción que abandonar el suelo libanés.

En este sentido, ha afirmado que ha comenzado una nueva etapa en la historia del Líbano, de la Resistencia, del Ejército y del pueblo libanés, una fase que ha calificado como la del “fracaso del proyecto israelí”.

Asimismo, ha sostenido que existía un amplio proyecto destinado a poner fin a Hezbolá en los ámbitos militar, político, cultural, social y humano, y ha asegurado que el plan para destruir al movimiento y a todo el eje de la resistencia formaba parte del proyecto sionista del “Gran Israel”.

El secretario general de Hezbolá ha añadido que la única garantía para la liberación del territorio libanés es la resistencia frente a la ocupación, mediante la acción conjunta del Ejército, el pueblo y Hezbolá.

También ha afirmado que el régimen israelí no podrá imponerse sobre el terreno ni alcanzar sus objetivos, independientemente del tiempo que ello requiera.

Por último, ha asegurado que Estados Unidos no puede desempeñar un papel de garante imparcial, ya que, según ha afirmado, siempre respalda a Israel.

El viernes, Israel y Hezbolá alcanzaron un acuerdo de alto el fuego, aunque ese mismo día y el sábado las fuerzas israelíes llevaron a cabo intensos bombardeos sobre el sur del Líbano que dejaron alrededor de un centenar de víctimas mortales entre ambas jornadas.

Según el último balance del Ministerio de Salud Pública libanés, desde el inicio de la ofensiva israelí contra el país el pasado 2 de marzo, el número de muertos supera los 4190, mientras que los heridos ya rebasan los 12 170.