EE.UU. inicia despidos masivos en su comunidad de inteligencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

CNN informó que Bill Bolte, director interino de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI), ha comenzado la ejecución de un plan integral de reducción de personal y reestructuración institucional. Esta medida se enmarca en los esfuerzos de Donald Trump por reorganizar las instituciones de seguridad e inteligencia, así como por reducir el gasto público del Gobierno; una cuestión que, en medio de los intensos debates sobre el papel y la influencia de los organismos federales en Estados Unidos, ha generado una amplia controversia.

Fuentes informadas señalaron a esta cadena que el proceso de despidos ya ha comenzado y que el principal objetivo de este plan es eliminar a quienes son descritos como «elementos del Estado profundo», es decir, empleados y burócratas que presuntamente se oponen a los enfoques y políticas de la actual Administración. Según los informes, Trump encomendó a Bolte, inmediatamente después de su nombramiento, la misión de reducir el tamaño de esta organización, encargada de supervisar 18 agencias y organismos de inteligencia diferentes.

Según las informaciones difundidas, Bolte incluso asumió sus funciones un día antes de la fecha prevista y solicitó de inmediato la lista completa de todos los empleados para preparar el proceso de reestructuración. De acuerdo con este informe, se espera que la mayor ola de despidos afecte a centros sensibles como el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) y el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC).

Anteriormente, Trump había afirmado en una entrevista con The Wall Street Journal que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se había vuelto excesivamente grande y carecía de la eficiencia necesaria.