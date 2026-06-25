Pezeshkian realza en Ashura enseñanza del Imam Husein contra la opresión

En un mensaje publicado con motivo del Día de Ashura (el décimo día del mes islámico de Muharram), jornada que conmemora el martirio del Imam Husein (P), su familia y sus compañeros más leales, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha destacado la importancia de resistir frente a la injusticia, la búsqueda del poder y los intereses personales.

“El Imam Husein (P) nos enseñó a levantarnos contra la opresión, la tentación del poder y el interés propio; uno puede entregar su vida, pero no su libertad; uno puede quedarse solo, pero no abandonar la verdad”, ha escrito Pezeshkian en su cuenta de la red social X.

Asimismo, ha subrayado que “No debemos cometer opresión, ni aceptar la opresión ni permanecer en silencio ante ella”.

El Imam Husein (P), nieto del profeta Mohamad (P) y tercer Imam de los musulmanes chiíes, fue martirizado junto a 72 de sus compañeros en la batalla de Karbala, en el actual Irak, el 13 de octubre del año 680 d.C. (10 de Muharram del año 61 de la Hégira Lunar del calendario islámico), tras enfrentarse al ejército del califa omeya Yazid I en defensa de la justicia y la verdad, legando a la humanidad una perdurable lección de libertad, dignidad y honor.

Cada año, durante Ashura, millones de musulmanes chiíes participan en ceremonias de duelo en diferentes partes del mundo. Los fieles, vestidos habitualmente de negro, realizan procesiones, escuchan elegías religiosas y participan en oraciones colectivas, mientras se distribuyen alimentos votivos entre los participantes.

Para los seguidores del chiismo, estos rituales representan la resistencia permanente de la verdad frente a la falsedad y la lucha de la humanidad contra la injusticia, la tiranía y la opresión, principios asociados al sacrificio del Imam Husein (P).