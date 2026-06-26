Líder de Hezbolá: Israel saldrá de nuestra tierra humillado y derrotado

“Israel no tiene otra opción que retirarse por completo de cada centímetro del territorio libanés y poner fin a sus agresiones por aire, tierra y mar”, ha afirmado este viernes el secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, en su discurso durante la ceremonia de Ashura, para conmemorar el martirio del Imam Husein (P).

Asimismo, ha explicado que “Israel debe retirarse sin condiciones. Cualquier compromiso que atente contra la soberanía del Líbano será inaceptable y nadie tiene derecho a firmar acuerdo alguno”.

Qasem ha añadido que “todas las soluciones deben tener como límite la plena soberanía del Líbano y la independencia total del país”.

El líder de Hezbolá ha rechazado la normalización, el fin del estado de hostilidad, cualquier concesión a favor de Israel y cualquier presencia, aunque sea parcial, en territorio libanés, y ha afirmado que “Israel debe retirarse humillado y derrotado, y eso es lo que ocurrirá”.

El sheij Qasem solicitó redoblar esfuerzos en la reconstrucción, la economía y la protección de los fondos de los depositantes, instando a las autoridades a aprovechar el entendimiento entre Irán y Estados Unidos como un apoyo fundamental para la soberanía.

Asimismo, llamó a cooperar con países que apoyen la independencia del país, diferenciándolos de aquellos que respaldan a Israel bajo pretextos engañosos.

Sobre el papel de la Resistencia, recalcó que esta desbarató el proyecto israelí-estadounidense y ha entrado en una nueva fase.

En cuanto a Irán, destacó su firmeza frente a la agresión y la firma de un Memorando de Entendimiento, calificado como una declaración oficial de la derrota de Estados Unidos e Israel.

“Nos quedaremos con Irán y queremos permanecer unidos, porque ha quedado claro que su fuerza, junto a la de los combatientes de la Resistencia, crea el equilibrio adecuado para doblegar a Israel y expulsarlo de nuestra tierra”, insistió.

Finalmente, el sheij Qasem envió un mensaje de unidad al pueblo de Gaza y reiteró que la liberación de Palestina seguirá siendo su guía.

Además, rindió homenaje al pueblo yemení y a sus fuerzas armadas por mantenerse firmes cuando el mundo abandonó a la Resistencia.