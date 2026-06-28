Irán da más detalles sobre funeral del Líder mártir, un hito del siglo XXI

El vicepresidente primero iraní, Mohamad Reza Aref, al afirmar que la ceremonia de despedida y el funeral del Líder de la Revolución, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI, ha anunciado la preparación y coordinación final de los organismos estatales para la realización de esta ceremonia.

Además, ha destacado la necesidad de que la ceremonia sea documentada, narrada y cubierta adecuadamente por los medios de comunicación a escala mundial.

El comandante del Comando de Teherán del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) de Irán, el general de brigada Hasan Hasanzade, dirige el cuartel general responsable de supervisar las ceremonias.

En una entrevista televisada el sábado, Hasanzade anunció los detalles de las próximas ceremonias públicas de despedida y funeral de dos días, que se celebrarán para que la nación se despida del Líder mártir y se espera que el evento atraiga hasta 20 millones de personas.

Según el general Hasanzade, el próximo evento incluirá ceremonias de despedida, oraciones fúnebres y procesiones funerarias que se llevarán a cabo los días 4 y 5 de julio.

También detalló la ruta, el cronograma, las preparaciones logísticas, los servicios públicos y las medidas de seguridad que se han planificado para el evento.

Hasanzade dijo que se habían organizado dos ceremonias principales en Teherán, la capital de Irán.

Asimismo, declaró que la primera será la ceremonia pública de despedida y la oración fúnebre sobre el cuerpo del Líder mártir en el Gran Mosalá (o sala de oración) del Imam Jomeini (P) en Teherán y que la segunda será la procesión fúnebre, que tendrá lugar en un lugar diferente.

Ruta del funeral diseñada para la afluencia prevista

Hasanzade explicó que los organizadores decidieron no utilizar una única ruta para la procesión tras realizar evaluaciones técnicas que concluyeron que ninguna calle de Teherán podía albergar de forma segura al número previsto de asistentes. En su lugar, el funeral discurrirá a lo largo de un amplio corredor que atraviesa la capital, añadió.

Para facilitar la circulación, el acceso de vehículos estará restringido dentro de la zona de la ceremonia.

Las proyecciones de asistencia alcanzan los 20 millones

Hasanzade afirmó que la planificación se ha basado en escenarios de máxima capacidad, después de que las estimaciones preliminares proyectaran una asistencia de al menos 12 a 15 millones de personas, mientras que algunas evaluaciones situaban la participación potencial en hasta 20 millones.

Haciendo hincapié en el proceso de planificación que hay detrás de la ruta del funeral, Hasanzade dijo que la seguridad pública había seguido siendo la principal consideración de los organizadores.

“La seguridad de las personas ha sido una de las principales preocupaciones de los organizadores”, enfatizó. “Nuestra responsabilidad es crear las condiciones que permitan que esta participación pública se desarrolle con el mayor nivel de seguridad posible y con las menores dificultades”, agregó.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei fue martirizado tras el inicio del último episodio de agresión estadounidense-israelí no provocada contra Irán el 28 de febrero.

La agresión, que también se cobró la vida de altos funcionarios y de innumerables civiles, provocó que Irán respondiera con la ejecución de al menos 100 ataques de represalia decisivos y exitosos contra objetivos sensibles y estratégicos estadounidenses e israelíes.

La represalia llevó a Estados Unidos a anunciar un alto el fuego unilateral el 7 de abril.