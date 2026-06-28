Baqaei: Brindar apoyo y asistencia técnica a los agresores equivale a complicidad en la agresión

Baqaei efectuó estas declaraciones en respuesta a las afirmaciones de funcionarios italianos que aseguran que su participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán se limita al apoyo técnico y logístico, y que, por lo tanto, niegan cualquier cooperación en la guerra contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní escribió en una publicación en su cuenta de X que esto constituye una flagrante contradicción y un argumento falaz destinado a eludir la responsabilidad por complicidad en un grave acto internacionalmente ilícito: negar públicamente cualquier ayuda o asistencia a los agresores, mientras se reconoce abiertamente el apoyo técnico y logístico que posibilitó y facilitó la guerra de agresión ilegal estadounidense-israelí contra Irán.

Añadió que proporcionar apoyo técnico y logístico a los agresores constituye nada menos que una participación abierta y directa en la comisión de una guerra ilegal de elección, un acto flagrante de agresión y una grave violación del derecho internacional.