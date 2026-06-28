El canciller iraní visita el lugar conmemorativo del mártir Qasem Soleimani en Irak

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó este domingo en Bagdad el lugar conmemorativo del mártir Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y de Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular (PMU) de Irak.
A su llegada a la capital iraquí, el jefe de la diplomacia iraní rindió homenaje al memorial de los mártires del Frente de la Resistencia: el excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el teniente general mártir Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular (PMU) de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.
El 3 de enero de 2020, el excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el teniente general mártir Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular (PMU) de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, fueron asesinados por orden del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, cuando se dirigían a reunirse con el entonces primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi.
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