Redada contra un centro comunitario en Malasia por presuntos vínculos con las enseñanzas del Shiísmo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

En una noche en la que los shiíes de todo el mundo conmemoraban con ceremonias de duelo y luto al Señor de los Mártires, el Imam Huséin (P), un centro religioso shií ubicado en la zona de Lagoon Perdana, en Petaling Jaya, fue objeto de una amplia operación conjunta. La redada tuvo lugar mientras los fieles celebraban las ceremonias de la noche de Ashura y lloraban las tragedias sufridas por la Familia del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia).

Datuk Mohd Shahzihan Ahmad, director del Departamento de Asuntos Islámicos del Estado de Selangor (JAIS), declaró que la operación comenzó a las 21:34 horas, tras recibir «información del público». Los agentes irrumpieron en el lugar y detuvieron a 226 personas que participaban en la ceremonia religiosa. Entre los arrestados había 147 hombres, 51 mujeres y 28 menores, todos ellos ciudadanos de Pakistán, India y Bangladés.

El director del JAIS precisó que la operación se llevó a cabo en virtud de la Ley de Delitos Penales de la Sharía del Estado de Selangor de 1995, y señaló que la investigación se desarrolla en torno a tres cargos:

Artículo 12(c): relativo a ofensas contra las autoridades religiosas. Artículo 13: relativo a la difusión de creencias contrarias a una fatua. Artículo 16: relativo a la difusión de materiales considerados contrarios a la ley islámica.

Asimismo, el organismo exhortó a los ciudadanos musulmanes a abstenerse de participar en este tipo de actividades. La publicación de este llamamiento se produce mientras numerosos observadores cuestionan el silencio de las autoridades malasias respecto a las sensibilidades religiosas de las comunidades shiíes.

Mientras las autoridades de Malasia justifican esta actuación en el marco de la legislación interna, la redada llevada a cabo durante la noche de Ashura, fecha que recuerda el martirio y la opresión sufridos por la Familia del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), ha suscitado diversas reacciones entre las comunidades musulmanas y ha vuelto a situar en el centro del debate la libertad religiosa y los derechos de las minorías religiosas en los países musulmanes.