La promesa votiva de la madre de al-Mutawakkil y una manifestación de la nobleza espiritual del Imam al-Hadi (P)

Código de noticia: 1834573 fuente: Abna24

Según una narración histórica, al-Mutawakkil al-Abbasí, tras encontrar varias bolsas de dinero en la casa del Imam al-Hadi (P) e investigar su procedencia, descubrió que esos bienes habían sido enviados por su propia madre al Imam. Tiempo atrás, cuando al-Mutawakkil padecía una grave enfermedad y los médicos habían perdido toda esperanza de curarlo, su madre recurrió al Imam al-Hadi (P) en busca de intercesión e hizo el voto de ofrecerle una suma de dinero si su hijo recuperaba la salud. Una vez que al-Mutawakkil sanó, ella cumplió su promesa. Esta narración pone de manifiesto la elevada posición espiritual del Imam al-Hadi (P) y la amplitud de la fe y la práctica del tawassul hacia AhlulBayt (PB), incluso entre personas cercanas a la corte abasí.