Análisis sionista de un evento histórico en Irán: «El funeral del ayatolá Jameneí, demostración de poder y mensaje de firmeza del sistema»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

En vísperas de la histórica e inédita despedida del líder mártir de la Revolución Islámica, un medio del régimen sionista publicó un informe en el que analiza las dimensiones de esta ceremonia y sostiene que la República Islámica, además de celebrar el funeral, aprovechará el acontecimiento para exhibir su capacidad de organización, la cohesión nacional y transmitir a los países de la región un mensaje de continuidad y fortaleza del sistema.

i24NEWS, con sede en Jaffa (Tel Aviv), afirma al inicio de su informe: «En Irán se ultiman los preparativos para la ceremonia fúnebre del mártir ayatolá Sayyid Alí Jameneí; un acto que, según las previsiones, será el mayor funeral de la historia del país, se prolongará durante aproximadamente una semana y reunirá a decenas de millones de iraníes».

El informe añade: «Irán está cerrando un capítulo y preparándose para el siguiente. Ahora que el retorno a la normalidad ha alcanzado su punto culminante, ha llegado el momento del entierro del Líder Supremo de Irán. El ayatolá Sayyid Mojtabá Jameneí, tras un proceso de consultas y deliberaciones, autorizó finalmente la celebración de la ceremonia, que comenzará el próximo sábado 4 de julio; una fecha que, probablemente, no fue elegida al azar».

El medio agrega: «Irán se prepara para un acontecimiento de enorme magnitud, el mayor funeral de su historia; una ceremonia que el país utilizará para transmitir a las naciones de la región el mensaje de que, incluso después de sufrir duros golpes, conserva la capacidad de recuperarse».

Según el informe, la ceremonia comenzará en Teherán y, tres días más tarde, el cortejo fúnebre partirá hacia la ciudad santa de Qom. Posteriormente será trasladado a Irak, donde se celebrarán actos en Náyaf y Kerbala, dos de las ciudades más sagradas para los shiíes. El medio añade que, una vez concluidas estas ceremonias, el líder de Irán será sepultado en su ciudad natal.

El informe también aborda la magnitud del evento y señala que las autoridades iraníes prevén la asistencia de unos 20 millones de personas en Teherán, mientras que alrededor de 30 millones de personas —cerca del 30 % de la población iraní— participarían en las distintas ceremonias. Asimismo, sostiene que 90 países, delegaciones, personalidades religiosas e instituciones ya han confirmado su participación y que 300 equipos de televisión han recibido acreditación para cubrir el acontecimiento.

Asimismo, el medio informa de que para la organización del funeral se han habilitado 4.080 aparcamientos, se han desplegado 200.000 efectivos y todas las operaciones estarán coordinadas por un estado mayor central especialmente creado para este evento. Añade además que la seguridad estará a cargo de las fuerzas del Basij y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

En otro apartado del informe se afirma que los mensajes oficiales de la ceremonia, presuntamente preparados con la aprobación del ayatolá Sayyid Mojtabá Jameneí, ya han sido definidos e incluirán consignas como «Irán es victorioso», «Irán tiene la razón» y «El Eje de la Resistencia es hoy más fuerte que nunca».

El medio señala igualmente que se ha habilitado un número telefónico de atención para los asistentes y que quienes llamen al 9222 desde Teherán recibirán información sobre los servicios disponibles y las modalidades de participación en la ceremonia.

Finalmente, el medio del régimen sionista sostiene que, pese a la amplia difusión de los detalles organizativos del funeral, permanece sin respuesta una cuestión: si el ayatolá Sayyid Mojtabá Jameneí asistirá personalmente a la ceremonia. Según el propio informe, hasta el momento no se ha anunciado ninguna decisión al respecto.