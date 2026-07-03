Altas autoridades iraníes y delegaciones internacionales rinden homenaje al Líder mártir en Teherán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Las principales autoridades de la República Islámica de Irán rindieron homenaje al Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en la Gran Mosalá del Imam Jomeini (la paz sea con él), en Teherán, donde comenzaron oficialmente las ceremonias de despedida.

En un ambiente marcado por la solemnidad y la unidad nacional, los presidentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con el presidente del Consejo del Discernimiento del Sistema, participaron en el homenaje póstumo al mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él).

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf; el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei; el presidente del Consejo del Discernimiento del Sistema, Ayatolá Sadeq Amoli Larijani; el general Mohsen Rezai y el vicepresidente primero, Mohammad Reza Aref.

También asistieron altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes, entre ellos el general de división Mohsen Rezai, junto con otros comandantes de alto rango, quienes participaron en la ceremonia de despedida del Comandante en Jefe mártir.

Delegaciones oficiales de más de treinta países, entre ellos Rusia, China, Pakistán, India, Georgia y Cuba, así como representantes del Eje de la Resistencia procedentes de Siria, Líbano, Irak, Marruecos y Turquía, rindieron homenaje ante el féretro del Líder mártir.

Entre las personalidades internacionales destacaron el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan; el líder nacional de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov; la presidenta del Parlamento de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; y el presidente del Parlamento de Bielorrusia, Igor Sergueenko.

Asimismo, participaron delegaciones de Indonesia y Afganistán —incluidos representantes de la Resistencia Nacional y autoridades talibanes—, además de personalidades procedentes de Europa, Asia y América Latina, entre ellas activistas culturales de España, Ecuador y Bolivia.

Antes del inicio de los actos públicos, familiares de los mártires de la reciente guerra y allegados de la Oficina del Líder participaron en una ceremonia privada de despedida. Posteriormente comenzaron los homenajes abiertos al público, que se prolongarán durante varios días.

El programa de las ceremonias continuará durante el fin de semana en Teherán. Posteriormente, el cortejo será trasladado a la ciudad santa de Qom, continuará con ceremonias religiosas en Náyaf y Kerbala, en Irak, y culminará con la inhumación prevista en Mashhad el 9 de julio.

Durante la ceremonia, el presidente Masud Pezeshkian llamó a todos los iraníes, sin distinción de etnia, religión o tendencia política, a participar masivamente en los actos de despedida, con el propósito de proyectar una imagen de unidad nacional y de fidelidad a los ideales de la Revolución Islámica.