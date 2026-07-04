Amplia repercusión en medios anglófonos del homenaje de líderes mundiales al líder mártir; se espera un majestuoso tashih con millones de dolientes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

«The Guardian», en su análisis de la próxima ceremonia de despedida y tashih del cuerpo purísimo del líder mártir de la Revolución Islámica, la ha descrito como «una exhibición épica de duelo, poder nacional y cohesión social» y, citando a funcionarios iraníes, ha escrito que este acto será el evento más importante del siglo actual y la mayor congregación desde la Revolución de 1979; este medio también tituló que se espera la presencia de millones de personas en esta concentración.

«Mirror» también, empleando la expresión «despedida espectacular», ha considerado sin precedentes la magnitud de esta ceremonia en cinco ciudades y dos países, y ha enfatizado que este acontecimiento transmite un mensaje claro de «resistencia» a la comunidad internacional y, por supuesto, a Estados Unidos.

Presencia global; Irán no está solo

La agencia «Reuters» y «The New York Times», al referirse a la presencia de delegaciones diplomáticas de cerca de 100 países del mundo, incluidos altos funcionarios de Rusia, China, Pakistán, Armenia, Irak y otros países de la región, han considerado esta asistencia como signo de un «nuevo pacto global» con los ideales del líder mártir. Según The New York Times, la larga fila de diplomáticos y líderes religiosos en el Mosalla de Teherán para rendir homenaje al cuerpo purísimo ha mostrado una imagen del «influjo espiritual y político» del difunto líder de la Revolución en la arena internacional que trasciende las fronteras geográficas.

Logística épica; organización sin parangón

La agencia «Anadolu» ha abordado desde un enfoque analítico los detalles logísticos de este acontecimiento y lo ha calificado como «una de las operaciones diplomáticas, mediáticas y de seguridad más amplias de las últimas décadas». Según esta agencia, la presencia de 14 mil periodistas, fotógrafos y documentalistas internacionales para cubrir el suceso indica la importancia estratégica de esta histórica despedida. Anadolu, al enfatizar las amplias medidas para recibir a millones de peregrinos en Teherán, lo ha descrito como «señal de la firme voluntad y la planificación precisa del Gobierno de Irán» para celebrar con grandeza este duelo nacional.