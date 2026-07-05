El seguimiento del Líder Mártir de la Revolución Islámica al modelo de gobierno de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)

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La vida austera y la renuncia a obtener beneficios personales del poder constituyen dos de los rasgos más sobresalientes del modelo de gobierno expuesto en Nahj al-Balagha. Analizar la vida y la actuación del Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, Líder Mártir de la Revolución Islámica, a la luz de este criterio permite ofrecer una visión clara de la relación entre el modelo contemporáneo de liderazgo y las enseñanzas del gobierno de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P).