El Líder mártir de la Revolución condujo a Irán hacia la autosuficiencia y la independencia de las potencias arrogantes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En vísperas de las multitudinarias ceremonias fúnebres del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), un grupo de intelectuales y pensadores del mundo islámico viajó a Irán para participar en este acontecimiento sin precedentes.

En este marco, un corresponsal de ABNA conversó con una destacada intelectual libanesa.

Khadija Shehab, profesora de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad Libanesa de Beirut, expresó su orgullo por participar en las ceremonias de despedida y afirmó: «He venido desde el Líbano a Irán para participar en las ceremonias fúnebres del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él)».

Dirigiéndose al pueblo iraní, declaró: «Al pueblo de Irán le digo que compartimos su dolor. La injusticia cometida contra ustedes también es una injusticia contra nosotros. Estamos a su lado y los apoyaremos, del mismo modo que ustedes nos apoyaron y continúan ayudando al pueblo del Líbano. Decimos al pueblo iraní que este duelo no pertenece únicamente a ustedes; también es nuestro duelo y, en realidad, el duelo de toda la Umma islámica, porque el mártir Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él) era el líder de la Umma islámica y, en el verdadero sentido de la palabra, un padre».

La profesora Shehab se refirió asimismo a la elevada posición del Líder mártir de la Revolución Islámica y afirmó: «Fue el hombre que estuvo al frente de la República Islámica de Irán y que logró conducir al país, pese al bloqueo con el que tuvo que enfrentarse durante 47 años, hacia una etapa de seguridad, confianza y tranquilidad. También consiguió transformar las dificultades derivadas del bloqueo en una oportunidad para el crecimiento y para alcanzar la autosuficiencia y la independencia frente a la arrogancia mundial y el sionismo».

Finalmente, señaló: «La independencia alcanzada por el pueblo iraní llegó a tal punto que las autoridades del país nunca recurrieron al Banco Mundial para solicitar recursos destinados a alimentar a su población. Esto demuestra que el pueblo iraní ha alcanzado una autosuficiencia genuina en sectores como la industria, la agricultura y la producción, y por ello nos sentimos orgullosos del pueblo de Irán».