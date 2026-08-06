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Líbano

Hezbolá: El gobierno del Líbano debe detener las negociaciones y las concesiones a Tel Aviv

6 agosto 2026 - 22:24
Código de noticia: 1849594
fuente: Abna24
Hezbolá: El gobierno del Líbano debe detener las negociaciones y las concesiones a Tel Aviv

La bancada parlamentaria de Hezbolá pidió al gobierno pro-occidental y mercenario del Líbano que detenga las vergonzosas negociaciones con el régimen sionista.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la bancada parlamentaria de Hezbolá exigió el cese de las humillantes negociaciones de conciliación con el régimen sionista.

La bancada "Lealtad a la Resistencia" en el parlamento libanés, al criticar la continuación de las vergonzosas negociaciones del gobierno pro-occidental y dependiente de este país con el régimen sionista, calificó este proceso como una falta de atención hacia las sucesivas agresiones de dicho régimen contra el Líbano.

Esta bancada condenó la continuación de la política de negociación con el enemigo y exigió el cese de las negociaciones y de las concesiones por parte del gobierno del Líbano.

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