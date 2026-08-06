"El Arbaín" y "Santiago", en busca del sentido de la existencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La exposición fotográfica "Caminos del Alma", centrada en una comparación entre dos grandes tradiciones de peregrinación —la marcha del Arbaín y la peregrinación cristiana de Santiago (el Camino)—, fue inaugurada por la Oficina del Agregado Cultural de Irán en Austria en la Casa de la Sabiduría Iraní de Viena.

La ceremonia se celebró con la presencia de un grupo de investigadores, entusiastas del diálogo interreligioso e intercultural, representantes de instituciones científicas y culturales, diplomáticos e interesados en los estudios religiosos, y contó con una cálida recepción y una participación activa de los asistentes.

Al inicio de la ceremonia, Reza Gholami, Agregado Cultural de Irán en Austria y profesor de filosofía política y de estudios culturales y civilizatorios, en su intervención titulada "Viaje hacia el reino divino; un camino para la introspección, la espiritualidad y el diálogo", describió las peregrinaciones a pie como una de las oportunidades más valiosas de la vida humana para el regreso a uno mismo, la introspección y el fortalecimiento de la relación con Dios.

Al señalar que en este tipo de viajes la persona tiene la oportunidad de alejarse de la prisa y el ruido de la vida cotidiana y reflexionar sobre las preguntas más fundamentales de la existencia, afirmó: "Las peregrinaciones religiosas no son un simple cambio de lugar, sino un viaje interior para revisar el pasado, corregir el camino futuro y redescubrir la verdad de la existencia humana."

Gholami declaró que el verdadero éxito no se limita a alcanzar poder, riqueza o logros materiales, y dijo: "Un esfuerzo exitoso es aquel que hace a la persona más moral, más bondadosa, más humilde, más responsable y más compasiva." Consideró la vida ética como el camino hacia la proximidad divina y añadió que las peregrinaciones a pie constituyen un ejercicio práctico de virtudes como el sacrificio, el perdón, la paciencia, la empatía y el servicio desinteresado a los demás.

El Agregado Cultural de Irán en Austria describió la gran marcha del Arbaín como una de las manifestaciones más destacadas de la solidaridad humana y la vida ética en el mundo contemporáneo, y, al referirse a la presencia anual de casi veinte millones de peregrinos en esta ceremonia espiritual, dijo: "El servicio voluntario, la generosidad, la empatía y la hospitalidad del pueblo iraquí hacia millones de peregrinos son un ejemplo poco común de la manifestación de valores morales y religiosos que puede inspirar a las sociedades de hoy."

Al referirse a la ruta de peregrinación de Santiago (el Camino), subrayó: "Aunque el Arbaín y el Camino son histórica, geográfica y religiosamente diferentes, ambos llaman a la humanidad a buscar el sentido, la verdad, a Dios y su verdadero yo. Las diferencias religiosas no son un obstáculo para el diálogo, sino más bien una oportunidad para una comprensión mutua más profunda y para la cooperación en la construcción de un mundo más moral y espiritual."

Gholami también subrayó la importancia de celebrar este tipo de exposiciones para ampliar el diálogo entre el Islam y el Cristianismo, y dijo: "La yuxtaposición de imágenes de dos grandes tradiciones de peregrinación nos recuerda que una obra de arte puede servir de puente entre culturas y religiones, ofreciendo un terreno para la comprensión mutua."

Concluyó señalando: "El verdadero valor de una peregrinación reside en la transformación que se produce en el interior de la persona, y si alguien regresa de este viaje más bondadoso, más moral y más responsable, entonces esa peregrinación ha alcanzado su verdadero propósito."

Santiago: un camino de convivencia y paz religiosa

A continuación, Peter Haider, guía experimentado de la ruta de peregrinación de Santiago (el Camino) y autor del libro "1.000 kilómetros hacia el oeste; en el Camino de Santiago hacia un nuevo yo", habló sobre los antecedentes históricos, las dimensiones espirituales y su experiencia personal en esta ruta de peregrinación.

Al señalar que las raíces del Camino de Santiago se remontan a la época precristiana, explicó: "Esta ruta ha atravesado diversas transformaciones a lo largo de la historia y más tarde se convirtió en una de las rutas de peregrinación más importantes del Cristianismo."

Haider, con una mirada crítica, señaló también algunos períodos históricos en los que el nombre de Santiago fue utilizado indebidamente con fines políticos y militares, y subrayó que hoy esta ruta se ha convertido en un símbolo de paz, tolerancia y convivencia entre culturas y religiones.

Señaló: "El Camino ya no es simplemente una peregrinación cristiana, sino que en él participan personas de diferentes nacionalidades, culturas y religiones con motivaciones diversas. Esta ruta se ha convertido en una escuela para aprender la tolerancia, el respeto mutuo y la comprensión de distintas formas de vida, y ha ofrecido un contexto valioso para el diálogo entre las personas."

Haider también compartió su experiencia personal, afirmando: "Este viaje comenzó para él tras una crisis espiritual y un agotamiento extremo, y recorrer a pie los 800 kilómetros del Camino transformó su vida."

Subrayó: "Caminar largas distancias, tras unos días, libera la mente de las presiones de la vida cotidiana y ofrece una oportunidad para el regreso a uno mismo, la reflexión profunda y la renovación espiritual. Esta experiencia lo reconectó con los valores espirituales y cristianos."

En otra parte de sus palabras, al señalar el creciente número de peregrinos y turistas en la ruta de Santiago, advirtió sobre la disminución de las dimensiones espirituales debido a la expansión del turismo, y subrayó la necesidad de preservar la identidad espiritual y cultural de esta ruta.

Haider concluyó describiendo la exposición conjunta del Arbaín y Santiago como una valiosa iniciativa para fortalecer el diálogo interreligioso, y afirmó que ambas tradiciones, pese a sus diferencias históricas y religiosas, llaman a la humanidad hacia el autoconocimiento, la verdad, la paz y la elevación espiritual.