Salida de Siria de la lista de terrorismo de Estados Unidos: una concesión en el camino hacia el acercamiento entre Damasco y Tel Aviv

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): tras casi 47 años, Estados Unidos eliminó el nombre de Siria de la lista de «países patrocinadores del terrorismo».

Además de retirar a Siria de esta lista, Washington también excluyó al «Frente al-Nusra» de la lista de organizaciones terroristas y levantó las sanciones relacionadas con varias figuras vinculadas a este grupo; sin embargo, algunas personas permanecieron en las listas de sanciones.

Esta decisión se adoptó en el marco de la continuidad del respaldo estadounidense al gobierno de transición sirio y podría constituir el último paso importante en el camino hacia el levantamiento de las amplias sanciones impuestas contra Damasco.

Esta medida se anunció en un momento en que avanza el proceso de entendimientos de seguridad entre Siria y el régimen sionista. Poco antes de que se diera a conocer la decisión de Estados Unidos, Asaad al Shaibani, canciller de Siria, se había reunido con Roman Gofman, jefe del Mossad, y ambas partes llegaron a un acuerdo sobre la creación de una sala de operaciones conjunta sirio-israelí bajo supervisión estadounidense; una medida que ha sido valorada en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de seguridad y avanzar hacia la normalización de relaciones.

La inclusión de Siria en la lista de países patrocinadores del terrorismo durante las últimas décadas constituyó la base jurídica para la imposición de un conjunto de sanciones contra Damasco y para la restricción de las relaciones económicas y de inversión en el país.

Ahora, la eliminación de esta calificación podría, en teoría, allanar el camino para la interacción de los inversores y la vinculación de Siria con las instituciones financieras internacionales, especialmente teniendo en cuenta que Estados Unidos ya había levantado previamente una parte considerable de las sanciones, entre ellas las de la Ley César.

Sin embargo, la experiencia de países como Sudán demuestra que el levantamiento de las restricciones estadounidenses no significa necesariamente la llegada inmediata de capitales ni el inicio rápido de un proceso de recuperación económica.

También resulta destacable la coincidencia de esta decisión con el anuncio de la disolución de las «FDS» (Fuerzas Democráticas Sirias) y del organismo conocido como «Administración Autónoma»; un cambio que podría conducir a una mayor concentración de poder en manos del gobierno de transición sirio. En estas circunstancias, Damasco intenta reforzar el control de las zonas del sur, entre ellas Sweida, mientras el régimen sionista busca consolidar su posición mediante acciones militares y la creación de zonas de influencia en el sur de Siria.

En conjunto, la exclusión de Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo representa el fin de una parte del aislamiento jurídico y económico de Damasco, pero al mismo tiempo indica que Washington espera que el gobierno sirio, dentro del nuevo marco regional, y en particular en sus relaciones con Israel, Turquía y Líbano, asuma compromisos políticos y de seguridad específicos.