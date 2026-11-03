Pyongyang prueba misil con “ojiva de dispersión” y evalúa su “golpe vertical”

La Administración de Misiles de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) realizó el lunes una serie de ensayos destinados a evaluar la capacidad de dispersión de una ojiva y las características de vuelo de un misil de crucero estratégico con capacidad de “ataque vertical”, según ha informado este martes de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus siglas en inglés).

“La ojiva de dispersión de tamaño mediano que lleva el misil de crucero es capaz de reducir a cenizas una zona objetivo de entre cinco y seis hectáreas con su máxima potencia”, ha confirmado la Administración de Misiles del Ejército norcoreano tras los ensayos.

La prueba “perfeccionó la capacidad de realizar un ataque vertical contra el objetivo al mejorar la maniobrabilidad terminal del misil de crucero”, ha agregado la agencia estatal KCNA, “teniendo en cuenta las características naturales y geográficas del área objetivo”.

El director de la administración, Jang Chang-ha, ha subrayado que “es más urgente que nunca” para Pyongyag avanzar en el desarrollo de sus sistemas de armas con el objetivo de “salvaguardar la seguridad del país y disuadir todo tipo de amenazas”. “Estas pruebas constituyen un ensayo fundamental y demuestran, además, una capacidad de combate real”, ha señalado.

Las pruebas fueron supervisadas por el general Kim Jong-sik, miembro de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea y primer subdirector de departamento del Comité Central del partido.

El anuncio se ha producido menos de 24 horas después de que el general Kim Jong-sik criticara los ejercicios militares conjuntos “Maza de Hierro” (Iron Mace), realizado por Seúl y Washington, como “el ensayo de guerra nuclear más horrible”, cuyo objetivo sería emplear armas atómicas contra Corea del Norte.

Cabe destacar que las fuerzas norcoreanas han vuelto a realizar ensayos de este tipo tras las pruebas del sábado con una bomba de racimo también acoplable a un misil balístico y que sería “capaz de reducir a cenizas un área objetivo de doce a trece hectáreas con su poder de densidad más alta”.

Pyongyang rechaza las acusaciones de EEUU sobre hackeo de Binance

Por su parte, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, ha rechazado las acusaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que atribuyen a un grupo de hackers vinculado a Pyongyang el robo de 6000 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas Binance, calificándolas de “grave provocación política”.

En un comunicado difundido este martes por KCNA, Kim Yo-jong tachó de “retórica absurda y nada nuevo” las acusaciones estadounidenses, en alusión a las anteriores alegaciones de Washington sobre la supuesta implicación norcoreana en el ciberataque contra la plataforma Bybit, perpetrado el año pasado.

“Es una grave provocación política contra la RPDC que Estados Unidos engañe a la opinión pública internacional como si todos los ciberdelitos en diferentes partes del mundo fueran obra nuestra”, afirmó la influyente hermana de Kim.

Al respecto ha añadido que “se trata de un intento siniestro de dañar la imagen internacional de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) y menoscabar su dignidad y prestigio nacional, así como de otra grave violación de su soberanía”.

En su declaración, ha dejado claro que las nuevas acusaciones “confirman una vez más la actitud hostil de Washington hacia la RPDC”.

“Tenemos cuestiones que reconsiderar en diversos aspectos con respecto a la actitud hostil y tan desagradable de Estados Unidos”, ha alertado.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones. La noticia del ciberataque provocó el viernes una fuerte caída de los precios de la mayoría de las principales criptomonedas.