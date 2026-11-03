El presidente estadounidense, Donald Trump, podría enfrentarse al rechazo de un importante sector del electorado femenino en las elecciones legislativas de este martes, según un informe del diario británico The Telegraph.

El periódico señala que el descontento de las mujeres con la gestión del mandatario republicano podría traducirse en un mayor respaldo a los candidatos demócratas y modificar el equilibrio político en el Congreso.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 19 de octubre, los demócratas aventajaban en 18 puntos porcentuales a los republicanos entre las mujeres votantes. Una diferencia similar se registró durante la denominada “ola azul” de 2018, cuando el voto femenino contribuyó a que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes.

Entre los principales motivos de descontento figuran el aumento del costo de vida, las dificultades económicas y las preocupaciones por el acceso a la atención sanitaria y los derechos reproductivos. El informe también recoge críticas al trato de Trump hacia las mujeres y a la salida de varias funcionarias de alto rango de su Administración, cuyos puestos fueron ocupados por hombres.

El informe también destaca el distanciamiento de una parte de las mujeres que respaldaron a Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Según los datos citados por el periódico, una de cada cuatro de estas votantes ahora desaprueba su gestión.

Una encuesta nacional de Bellwether Research, realizada en agosto, situó la aprobación de Trump entre las mujeres en el 32 %. Además, entre las mujeres blancas, los demócratas contaban con un respaldo del 47 %, frente al 39 % de los republicanos. El informe destaca que este grupo había respaldado mayoritariamente al Partido Republicano en 2024.

Otro de los aspectos abordados por The Telegraph es la salida de varias mujeres de puestos importantes en la Administración Trump. Entre ellas figuran la exfiscal general Pam Bondi, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la exdirectora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. Según el periódico, estas funcionarias fueron despedidas o dejaron sus cargos y sus puestos fueron ocupados por hombres.

El artículo también recoge las críticas de dirigentes demócratas sobre el trato que reciben las mujeres en el Gobierno y recuerda las declaraciones despectivas de Trump hacia periodistas y otras figuras femeninas.

Asimismo, menciona las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el mandatario y el fallo de un jurado civil que lo consideró responsable de abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll.

Tara Setmayer, exdirectora de comunicaciones del Partido Republicano, consideró que las mujeres podrían votar por los demócratas en las mayores proporciones registradas en una generación.

El informe también recuerda que el voto femenino desempeñó un papel importante en las elecciones legislativas de 2018 y 2022, cuando contribuyó a frenar las expectativas electorales republicanas.

El descontento con la gestión de Trump no se limita a las mujeres. Una encuesta conjunta de Reuters e Ipsos, concluida el 2 de noviembre, situó la aprobación de la gestión del presidente en el 32 por ciento, cerca del mínimo histórico del 31 por ciento registrado dos semanas antes. El sondeo también mostró que los candidatos demócratas aventajaban a los republicanos por ocho puntos porcentuales en las preferencias electorales de cara a las elecciones legislativas.

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se celebrarán este martes, el 3 de noviembre de 2026, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. La votación anticipada comenzó el 18 de septiembre en Virginia y también se habilitó en estados como Minnesota y Dakota del Sur.

El panorama electoral es desfavorable para Trump y los republicanos, que aparecen por detrás de los demócratas en los sondeos. El impacto económico de la guerra contra Irán, el encarecimiento de la energía y el aumento del coste de la vida han agravado el descontento ciudadano y debilitado el respaldo al mandatario republicano.