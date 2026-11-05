El poder del Gobierno islámico: condición para la aniquilación de la arrogancia

Código de noticia: 1886671 fuente: Abna24

Enfrentar la opresión y la arrogancia no se logra únicamente con fe y consignas, sino que requiere un poder y una estructura capaces de defender la verdad en el terreno de los hechos. Un islam que cuente con gobierno, sistema político, economía, fuerza militar y los demás instrumentos necesarios para ejercer el poder puede resistir a la arrogancia e impedir su agresión y su dominio.