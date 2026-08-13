Rusia amenaza con responder a la confiscación de sus buques

“Vemos que las autoridades de ciertos países intentan, violando el derecho marítimo internacional, restringir el movimiento de buques operados por nuestras empresas”, ha señalado Putin durante una reunión con personal de la Flota del Pacífico a bordo del crucero lanzamisiles Varyag.

La advertencia llega después de que la Unión Europea aprobara en julio, como parte de su nuevo paquete de sanciones contra Rusia, una medida que permite a sus Estados miembros confiscar buques comerciales rusos y vender sus cargamentos, incluidos petróleo y cereales.

Putin ha denunciado la medida europea como “piratería y robo”, y ha advertido que Moscú responderá ante cualquier intento de confiscar buques comerciales rusos y sus cargamentos.

“No necesariamente actuaremos en las aguas donde se están planeando incursiones contra nuestros barcos y buques, sino donde nosotros mismos consideremos necesario y apropiado”, ha afirmado Putin, subrayando que el Ministerio de Defensa ruso prepara una respuesta.

Por su parte, el comandante de la Flota del Pacífico, Víktor Liina, ha asegurado que Rusia mantiene vigilancia sobre el tráfico marítimo en la región Asia-Pacífico y ha informado de que 1001 buques atravesaron la zona económica exclusiva rusa cercana a las islas Kuriles entre el 24 de abril y el 6 de agosto, incluidos 379 de países considerados “inamistosos” por Moscú.

Los países de la Unión Europea y Reino Unido han detenido cinco petroleros que transportaban petróleo ruso desde el inicio de 2026, incluido el MV South Star, que fue interceptado el 20 de julio en una operación en la que participaron países europeos.

Francia también interceptó los buques Grinch, Deyna y Tagor antes de liberarlos posteriormente, mientras que Reino Unido mantiene retenido desde el 14 de junio al Smyrtos, que transportaba 100 000 toneladas métricas de petróleo.

Estas últimas acciones marítimas se producen en el contexto del conflicto más amplio entre Rusia y Ucrania, que surgió tras años de crecientes tensiones entre Ucrania, Rusia y las potencias occidentales.

En febrero de 2022, Putin ordenó una intervención militar a gran escala en Ucrania, enfatizando como objetivos declarados de Moscú la protección de las poblaciones rusoparlantes y la respuesta a sus preocupaciones de seguridad.

Desde entonces, el conflicto se ha transformado en una confrontación más amplia entre Rusia y Occidente, con EE.UU. y los países europeos proporcionando un amplio apoyo militar, económico y político a Kiev, además de imponer sanciones de gran alcance contra Moscú.