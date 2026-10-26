El 46 % de los musulmanes de Francia contemplan abandonar el país si Marine Le Pen gana las elecciones

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los resultados de la encuesta del instituto Ifop muestran que el 46 % de los musulmanes participantes contemplan abandonar el país si Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales de Francia de 2027. De ellos, el 20 % ha afirmado que, sin duda alguna, dejará Francia.

La encuesta, realizada en línea del 25 al 30 de septiembre de 2026 con la participación de 9689 adultos residentes en Francia, refleja la inquietud de una parte de los musulmanes ante las posibles consecuencias de una victoria de la candidata de la derecha francesa. Con todo, el 54 % de los musulmanes encuestados ha declarado que, en tal escenario, no se plantea abandonar Francia; un dato que no implica necesariamente su apoyo a Le Pen ni a su programa político.

Cabe señalar que anoche la candidata presidencial del partido de extrema derecha de Francia inició oficialmente su campaña electoral con el lema del cambio político.

Preocupación por la discriminación y las restricciones religiosas

Según los resultados de la encuesta, el 81 % de los musulmanes participantes teme que, si Le Pen llega al poder, aumenten las agresiones y la discriminación contra ellos. Esta preocupación surge en un momento en que cuestiones como el velo, los símbolos religiosos, el laicismo y el lugar de la religión en el espacio público figuran entre los principales ejes de la controversia política en el país.

Marine Le Pen sostiene que el islam es compatible con la República Francesa y que los musulmanes no deben inquietarse ante su posible victoria; sin embargo, ha respaldado la prohibición del velo en el espacio público y ha pedido que dicha restricción se aplique de forma gradual, en particular en las universidades, las federaciones deportivas y los edificios públicos. Los defensores de esta propuesta la justifican en el marco del laicismo y de la lucha contra las presiones religiosas, mientras que sus detractores consideran que tal prohibición podría restringir la libertad religiosa de las mujeres musulmanas.

En respuesta a estos resultados, Le Pen había afirmado que los musulmanes que piensan en abandonar Francia están equivocados, que ellos, al igual que el resto de los ciudadanos, tienen un lugar en el país y que pueden seguir practicando sus ritos religiosos. No obstante, la publicación de esta encuesta ha reavivado el debate sobre la confianza en las instituciones francesas, la libertad religiosa y el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos musulmanes a la sociedad del país.

El autor del informe, además, al referirse a la posible repercusión de la evolución política en Francia sobre Bélgica, ha advertido de que una eventual victoria de las fuerzas de derecha podría generar inquietud también entre los musulmanes de otros países europeos.