Estados Unidos ha perdido el 25 % de su flota de drones en la guerra con Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El diario estadounidense The Washington Post informó el viernes que Estados Unidos ha perdido al menos 45 drones del tipo MQ-9 Reaper durante la guerra con Irán.

Según informes recientes de dicho diario, citando a tres funcionarios estadounidenses con conocimiento de estos datos, Estados Unidos ha perdido durante la guerra con Irán al menos 45 drones MQ-9 Reaper, lo que equivale a aproximadamente el 25 % de la flota de estos drones antes del inicio de la guerra.

The Washington Post añadió que, antes de la guerra, el ejército estadounidense contaba con unos 185 drones Reaper, de los cuales 165 pertenecían a la Fuerza Aérea y los 20 restantes estaban a disposición del Cuerpo de Infantería de Marina. El diario también señaló que el costo de cada uno de estos drones ronda entre 30 y 50 millones de dólares, por lo que el valor de los daños causados solo a este modelo de dron supera los 1.300 millones de dólares.

El diario explicó además que el uso extensivo de estos drones en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz los ha expuesto a la defensa aérea iraní.

The Washington Post subrayó que el MQ-9 no es solo un dron de ataque, sino una de las principales plataformas estadounidenses para la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento y la ejecución de ataques; por lo tanto, la pérdida de estos drones afecta la capacidad de Estados Unidos para monitorear el espacio aéreo y marítimo.

Por último, The Washington Post escribió que estos daños han generado interrogantes sobre la idoneidad de utilizar drones grandes y relativamente lentos en un entorno en el que Irán cuenta con sistemas de defensa aérea eficaces.