Uganda envía tropas a Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): cuentas ugandesas han publicado un video en el que se observa a varios soldados de Uganda abordando un avión, mientras sobre las imágenes aparece la frase «Gaza, ya vamos».

Esta medida se produce alrededor de tres semanas después de la publicación de informes sobre declaraciones atribuidas a un funcionario político de la oficina de Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen sionista, según las cuales el gabinete de dicho régimen había aprobado el ingreso de una fuerza multinacional a la Franja de Gaza, ocasión en la que, por primera vez, se mencionó el nombre de Uganda en este contexto.

Al mismo tiempo, un corresponsal de la cadena hebrea Kan calificó estas imágenes de excepcionales. Esto ocurre mientras que, hasta el momento, no se ha publicado ninguna confirmación oficial sobre el envío de tropas ugandesas a Gaza.

El Parlamento de Uganda había aprobado previamente la participación de una unidad de las fuerzas armadas del país en la Fuerza Internacional de Estabilización, que está previsto que se despliegue en el marco de las disposiciones de la etapa posterior a la guerra en la Franja de Gaza. Este hecho se plantea en un contexto en el que las relaciones políticas y militares entre Uganda y el régimen sionista se han estrechado en los últimos años.

El envío de esta fuerza internacional se enmarca en una iniciativa denominada Junta de Paz, encargada de preparar las condiciones previas para la etapa posterior a la guerra en la Franja de Gaza.