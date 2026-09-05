Explosión en base militar de Bolivia deja al menos 10 muertos y 60 heridos

Dos potentes explosiones tuvieron lugar alrededor de las 14:30 hora local (18:30 GMT) en un centro de mantenimiento de equipos militares en la ciudad de Viacha, a unos 30km (19 millas) de la capital administrativa de La Paz.

Las dos detonaciones, la segunda la más dañina, impactaron en un área donde se almacenaba material pirotécnico, informaron las autoridades.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, “el material que detonó correspondía a fuegos artificiales” asignados a la institución.

Varios videos registrados por ciudadanos y difundidos después por medios locales muestran viviendas con los cristales destrozados, escombros esparcidos por el aire y una densa columna de humo negro elevándose sobre el cuartel en el centro de la ciudad.

Los muertos y varios desaparecidos son militares que sirven en la base, según la policía.