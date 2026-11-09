Del miedo al divorcio a la espera de una pareja sin defectos: ¿por qué casarse se ha vuelto más difícil para los jóvenes?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida; una elección que exige conocimiento, información y realismo. Sin embargo, en estos días, las redes sociales, con la representación constante de los fracasos conyugales y las recetas irreales para las relaciones, han influido en la mirada de muchos jóvenes.

Unos, por miedo a vivir un divorcio, se alejan del matrimonio; otros, en busca de una pareja sin defectos, pierden la oportunidad de conocer y elegir. En medio de todo ello, no se puede ignorar el papel de los relatos virtuales y de los asesores sensacionalistas.

Cuando las redes sociales vuelven aterrador el matrimonio

Para muchos jóvenes de hoy, el matrimonio se ha convertido en una decisión difícil y estresante. Por un lado, desean formar una familia; por otro, al ver numerosos relatos de infidelidad, disputas familiares y divorcio en las redes sociales, se llenan de dudas sobre el futuro de la vida en común. Una de las razones de este fenómeno es el llamado «sesgo de negatividad» en psicología; es decir, los seres humanos suelen recordar más los acontecimientos amargos y amenazantes y son más sensibles a ellos.

Por otra parte, los algoritmos de las redes sociales, en función del grado de interacción de los usuarios, pueden mostrarles más contenidos similares. En consecuencia, un joven que ha seguido varios relatos de fracasos sentimentales puede llegar a pensar, poco a poco, que la infidelidad y el divorcio son el destino habitual de los matrimonios; cuando, en realidad, la amarga experiencia de una persona no representa necesariamente la vida de todos los seres humanos. Por supuesto, exponer los problemas y los relatos de divorcio no siempre resulta perjudicial.

Estos relatos, en ocasiones, ayudan a reconocer la violencia, el engaño y los comportamientos poco saludables; pero existe una gran diferencia entre concienciar y sembrar miedo. La concienciación ayuda a la persona a identificar los peligros, mientras que la siembra del miedo hace que, de raíz, no confíe en ninguna relación. Este pesimismo puede incluso afectar a la etapa de conocimiento mutuo: en lugar del diálogo y del conocimiento recíproco, la persona entra en la relación con una mentalidad negativa y considera el más mínimo comportamiento distinto como señal de un gran peligro.

Asesores sensacionalistas: fabricantes de parejas imaginarias

Junto a los amargos relatos de divorcio, hay otra corriente activa en las redes sociales: personas que, utilizando términos de la psicología y consejos de apariencia especializada, presentan una imagen irreal de la pareja deseable. En estos contenidos se llega a decir que la pareja adecuada debe ser siempre comprensiva, conocer todas sus necesidades emocionales, no enfadarse nunca, recordar todas las fechas señaladas y satisfacer sus deseos sin que usted tenga que decir nada. Desde esta perspectiva, el matrimonio, en lugar de ser el acompañamiento de dos seres humanos reales con sus puntos fuertes y débiles, se convierte en la búsqueda de una persona impecable.

Otro problema son las etiquetas precipitadas. A veces, un simple desacuerdo, el silencio en un momento de disgusto o una diferencia en la forma de expresar el afecto se describen con términos como «relación tóxica», «narcisismo» o «manipulación psicológica». Sin embargo, el diagnóstico de problemas psicológicos y la evaluación de las relaciones requieren examinar las circunstancias, la persistencia del comportamiento y una valoración especializada; no unos segundos viendo un vídeo. Por supuesto, no se debe poner en tela de juicio a todos los asesores activos en las redes sociales. Muchos especialistas utilizan este espacio para enseñar habilidades de comunicación. El problema es la actividad de los falsos asesores que, asustando a la audiencia, ofreciendo recetas tajantes y, en ocasiones, vendiendo diversos cursos, obtienen ingresos de las preocupaciones afectivas de los jóvenes.

Atrapados entre el miedo y la expectativa

Cuando estas dos corrientes confluyen, el joven queda en una situación contradictoria: por un lado, teme fracasar en el matrimonio y, por otro, solo está dispuesto a casarse con alguien que prácticamente no tenga ningún defecto. Teme el divorcio, pero quiere una pareja ideal de la que en el mundo real difícilmente se puede encontrar un ejemplo. En tales circunstancias, cualquier diferencia de gustos, error o desacuerdo puede convertirse en pretexto para descartar la opción del matrimonio. Incluso, a veces, la transigencia razonable y la mutua indulgencia se confunden con debilidad de carácter o falta de autoestima. Sin embargo, es necesario distinguir entre la indulgencia sana y la tolerancia del daño.

La transigencia en los asuntos negociables es indispensable para la vida en común; pero el menosprecio, la violencia, la coacción y la vulneración de los derechos de la otra parte no pueden justificarse con el nombre de indulgencia. El resultado de esta actitud puede ser una elección más difícil, un aumento de la duda, el miedo al compromiso y, en algunos casos, la preferencia por las relaciones de corta duración frente a las relaciones estables. Por supuesto, los problemas económicos y sociales también influyen en el retraso del matrimonio, y no se puede atribuir todo ello a las redes sociales.

¿Cuál es la solución?

Para salir de este círculo, ante todo debe reforzarse la alfabetización mediática emocional de los jóvenes; es decir, que sepan que todo relato amargo no es la realidad de todos los matrimonios y que no todo consejo difundido con términos de psicología tiene validez científica.

Asimismo, es necesario distinguir entre el asesor especialista y el falso asesor. El asesor real, en lugar de generar miedo y de presentar a un ser humano impecable, enseña habilidades de diálogo, resolución de desacuerdos, conocimiento mutuo y toma de decisiones con conciencia. Por otra parte, los jóvenes deben separar los criterios fundamentales del matrimonio, como la sinceridad, la responsabilidad, el respeto y la afinidad de creencias y cultura, de las preferencias de gusto personal y, en lugar de buscar a una persona sin defectos, buscar a alguien digno con quien construir una vida sana. El matrimonio no es un sueño sin desacuerdos ni una pesadilla a la que todos estén condenados. La vida en común es el acompañamiento de dos seres humanos reales que, con conocimiento, compromiso, respeto y esfuerzo mutuo, avanzan para construir un futuro compartido.

Autora: Fátima Pourabbas, activista cultural y del ámbito digital